Nie wszystkie akcesoria z PS4 zadziałają z PS5

Źródło. Materiały prasowe

Pojawienie się kolejnej generacji konsol to idealny moment, aby zmodyfikować wygląd i funkcjonowanie peryferiów w odpowiedzi na sugestie ze strony społeczności. Ale nie każdy marzy o tym, aby wraz z przesiadką na nowy sprzęt porzucać akcesoria, na które wydał setki jeśli nie tysiące złotych. Sony doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego na kilka miesięcy przed debiutem PS5 ujawnia, które peryferia zadziałają z nadchodzącą konsolą.

Większych powodów do obaw nie mają ci , którzy zainwestowali w specjalistyczne wersje kontrolerów. Jeśli ktoś ma w domu arcade sticka, kierownicę czy drążki do symulatorów samolotowych na PS4, prawdopodobnie nie będzie musiał wymienić ich na nowszy model. Przedstawiciele Sony poinformowali, że będą kompatybilne zarówno z grami na PS5, jak i tymi z PS4 odpalonymi poprzez funkcję wstecznej kompatybilności.

Podobnie sprawa wygląda z kontrolerami PlayStation Move oraz PlayStation VR Aim. Jeśli zaś chodzi o PlayStation Camera, to sprzęt ten będzie zgodny z nową konsolą, ale podepniemy go do niej za pośrednictwem specjalnego adaptera. Sony zapewnia, że ten będzie dostarczany posiadaczom PS VR za darmo, choć na razie nie sprecyzowano, w jaki sposób będziemy mogli wejść w jego posiadanie.

Użytkownicy PS5 skorzystają także ze słuchawek Platinum i Gold Wireless Headsets oraz innych zestawów audio od firm trzecich podpinanych poprzez port USB bądź złącze słuchawkowe. Nie będą działać jedynie ich aplikacje zaprojektowane z myślą o PS4. Sony zastrzega jednak, że nie wszystkie licencjonowane akcesoria mogą być z automatu kompatybilne z PS5. Informację o tym, czy dany sprzęt zadziała z nową konsolą, powinniśmy znaleźć na stronie producenta.

Najwięcej kontrowersji budzi decyzja związana ze wsparciem dla DualShocków 4. Pady te co prawda podłączymy do PS5, ale będziemy mogli grać na nich wyłącznie w tytuły z poprzedniej generacji. Oto jak Sony tłumaczy takie podejście:

Wierzymy, że gry na PS5 powinny korzystać z nowych możliwości i funkcji, jakie wdrożymy do tej platformy, w tym m.in. z funkcji zapewnianych przez bezprzewodowy kontroler DualSense.

Jeśli ktoś ma w domu bogatą kolekcję DualShocków 4, wkrótce pady te stracą na wartości. Co prawda PS5 umożliwi granie nimi w tytuły z PS4, ale jeśli zechcemy zasiąść ze znajomymi do wspólnej zabawy w produkcje z nowej generacji, będziemy musieli wyposażyć się w dodatkowe kontrolery DualSense. Nawet jeśli gry nie wykorzystają ich potencjału.