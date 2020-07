Marvel’s Spider-Man: Miles Morales może trafić na PS5 razem z remasterem gry z 2018 roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W informacjach dotyczących Marvel Spider-Man: Miles Morales na PS5 można się pogubić. Początkowo do sieci trafiły informacje sugerujące, że będzie to jedynie DLC do gry z 2018 roku, później sprostowano, że to "samodzielny dodatek" w stylu Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Teraz jednak pojawiły się nowe, nieoficjalne sugestie, że produkcja ta trafi na rynek razem z odświeżoną wersją przygód Petera Parkera.

Magazyn Game Informer informuje, że Miles Morales trafi na rynek w jednym zestawie z remasterem gry Marvel's Spider-Man, a oba te tytuły będą wykorzystywać dodatkową moc oferowaną przez PlayStation 5 - szczegółów jednak nie podano.

Miles Morales nie jest tradycyjną kontynuacją, ponieważ jest dostarczany w zestawie z zremasterowaną wersją Spider-Mana Insomniac, która w pełni wykorzystuje sprzęt PS5 - możemy przeczytać na łamach magazynu.

Ile w tym prawdy, a na ile jest to "kaczka dziennikarska"? Dopóki Sony nie zabierze głosy w sprawie, traktujmy to jako plotkę bez pokrycia.