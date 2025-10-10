Sora 2 i "aktorka AI" budzą niepokój w Hollywood. SAG-AFTRA atakuje polityków i media
Media społecznościowe zostały zalane filmami wygenerowanymi przez nowe generatywne AI, a w Hollywood niedługo może zadebiutować "aktorka" stworzona za pomocą sztucznej inteligencji. To budzi w Hollywood niepokój, który otwarcie wyraził prezydent organizacji SAG-AFTRA.
W Hollywood zawrzało po doniesieniach o możliwym zatrudnieniu "aktorki" AI, czyli Tilly Norwood. Wszystko to stało się w obliczu nowej wersji Sory, a zatem generatywnej sztucznej inteligencji, która potrafi wygenerować obraz na podstawie napisanego tekstu. Obie te rzeczy z powrotem obudziły dyskusję na temat etyczności używania AI do tworzenia kreatywnych treści pokroju filmów czy obrazów. W końcu jest to możliwe jedynie dzięki posiłkowaniu się AI istniejącymi już pracami artystów, filmami czy występami aktorskimi.
Ten film science fiction może przerazić. Sądem zajmuje się AI - jest zwiastun
SAG-AFTRA, amerykański związek zawodowy aktorów, walczył już w tej sprawie w 2023 roku, gdy wybuchły strajki scenarzystów i aktorów, którym nie podobał się wzrost znaczenia sztucznej inteligencji i możliwość wykorzystania ich wizerunku bez zgody lub karmienia nim generatywnego AI. Pojawienie się nowej wersji Sory oraz doniesienia związane z Tilly Norwood sprawiły, że dyskusja wybuchła na nowo.
Swoje oświadczenie wydał w tej sprawie prezydent SAG-AFTRA, który razem z Duncanem Crabtree-Irelandem wyraził swój sprzeciw wobec takich praktyk. Apelował "o przypomnienie sobie, że to, co nas porusza nie jest syntetyczne, ale ludzkie." Oskarżono również media publiczne o manipulowanie opinią zwykłych ludzi i sprzyjanie jednej narracji, która jest szkodliwa dla wszystkich osób pracujących nad filmami i nie tylko. Przyznano, że faktycznie czynnik ludzki jest niezbędny do stworzenia takiej "postaci" jak Tilly Norwood, ale jest to nadal potwarzą dla wszystkich artystów, aktorów i osób pracujących w biznesie, którzy na swoją pozycję pracowali latami, a nawet pokoleniami.
Podkreślono, że karmienie sztucznej inteligencji czy wykorzystywanie czyjegoś wizerunku za jej pośrednictwem jest naruszeniem praw. Takie działanie wymaga klarownej zgody i rekompensaty pieniężnej. W oświadczeniu wypisano trzy najważniejsze zasady, którymi kieruje się SAG-AFTRA:
- Występy aktorskie muszą pozostać "ludzko-centryczne".
- Sztuczna inteligencja może wspomagać proces kreatywny, ale nie może go nigdy zastąpić.
- Użycie AI musi być transparentne, za zgodą wszystkich stron i rekompensowane pieniężnie.
CAA, amerykańska agencja talentów i sportu, również przyznała, że działanie OpenAI jawnie szkodzi ich klientom, ponieważ bez zgody wykorzystuje ich wizerunek. Przedstawiciel Motion Picture Association w tym tygodniu także stwierdził, że z powodu premiery nowej wersji Sory, media społecznościowe zostały zalane wygenerowanymi filmikami korzystającymi z wizerunku osób trzecich bez ich zgody.
Widać zatem, że problem jest faktycznie poważny, a OpenAI nadal udostępnia narzędzia i zachęca ludzi do korzystania z nich pomimo nieetyczności takich praktyk i braku jakichkolwiek regulacji. W oświadczeniu SAG-AFTRA oskarżyła też o to polityków, którzy do tej pory nic nie wskórali w tej sprawie. Media społecznościowe są za to podzielone na dwa obozy. Ludzi nie widzących nic złego w korzystaniu z generatywnego AI pomimo wieli sygnałów o szkodliwości tego narzędzia, a także tych, którzy wyśmiewają niską jakość prezentowanych nagrań.
Źródło: deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Alchemia tajemnic
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1967, kończy 58 lat