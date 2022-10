Sortownia - ruszyły prace na planie thrillera medycznego od Polsatu i CANAL+

fot. materiały prasowe

Sortownia to serial zapowiadany jako trzymająca w napięciu historia, która dzieje się w jednym z warszawskich szpitalnych oddziałów ratunkowych. W ręce głównego bohatera, wybitnego i doświadczonego lekarza (w tej roli Andrzej Chyra) trafiają nagłe, ciężkie przypadki zagrożenia życia. Podczas swoich kilkunastogodzinnych dyżurów to on dokonuje segregacji medycznej pacjentów (zwanej też triażem, od fr. triage – "sortowanie"), decydując o ich dalszym losie. Co jednak, gdy poczucie władzy nad ludzkim życiem prowadzi do kompleksu Boga?

Andrzejowi Chyrze na ekranie towarzyszyć będą między innymi Olga Goldys, Marcin Czernik, Natalia Jędruś, Jaśmina Polak, Ilona Ostrowska, Mariusz Bonaszewski i Artur Barciś. Za kamerą stanęła Anna Kazejak (Fucking Bornholm), a za scenariusz odpowiedzialni są Wiktor Piątkowski (Wataha), Monika Powalisz (Belfer), Michał Wawrzecki (Chyłka) i Joanna Kozłowska (Wotum nieufności).

Po stronie Telewizji Polsat producentem nadzorującym jest Beata Barcz, a producentem wykonawczym TFP sp. z o.o. Kierownikiem literackim ze strony CANAL+ została Dana Łukasińska, a reżyserką castingu Julia Popkiewicz.

Sortownia - premiera serialu w pierwszej połowie 2023 roku na CANAL+ PREMIUM, CANAL+ online oraz Polsat Box Go.