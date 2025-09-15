Soundcore Sleep A30: pierwsze słuchawki douszne do spania z inteligentną aktywną redukcją szumów

fot. materiały prasowe

Należąca do firmy Anker marka soundcore wprowadza na rynek Sleep A30 – trzecią generację swoich słuchawek do spania, która wyznacza nowe standardy w coraz popularniejszej branży gadżetów ułatwiających nocny wypoczynek w coraz głośniejszym świecie.

Słuchawki Sleep A30 wyposażone są w inteligentny system aktywnej redukcji szumów, specjalnie skalibrowany do funkcjonowania w nocy. Technologia ta działa szczególnie skutecznie w zakresie 20-200Hz, gdzie występują najbardziej uciążliwe dźwięki, jak chrapanie, ruch uliczny czy praca wentylatorów i klimatyzacji.

Nowatorską funkcją jest Adaptive Snore Masking w etui ładującym, które analizuje częstotliwość i głośność chrapania partnera i w czasie rzeczywistym generuje dopasowane dźwięki maskujące.

fot. materiały prasowe

Komfort i design

Sleep A30 charakteryzuje się o 7% bardziej kompaktową konstrukcją od poprzedników, idealną dla osób śpiących na boku. Ultraniski profil eliminuje punkty nacisku, zapewniając komfort podczas nocnego wypoczynku. W zestawie znajdziemy cztery pary silikonowych końcówek, trzy pary z pianki memory oraz trzy pary skrzydełek.

Zaawansowane funkcje

Słuchawki douszne Sleep A30 wykorzystują technologię AI Brainwave Audio z trzema środowiskami dźwiękowymi – Gwieździste Niebo, Ocean i Las. System automatycznie monitoruje sen i śledzi pozycję ciała przez aplikację Soundcore na smartfonie. Dodatkowe funkcje obejmują personalny budzik, który nie budzi partnera, oraz lokalizator zgubionego urządzenia.

Bateria i wydajność

W trybie snu z włączoną aktywną redukcją szumów model Sleep A30 oferuje do 9 godzin odtwarzania dźwięku, a wraz z etui łącznie do 45 godzin. W trybie Bluetooth 5.3 – 6,5 godziny pracy i 35 godzin z etui.

fot. materiały prasowe

Dostępność słuchawek soundcore Sleep A30

Po raz pierwszy w serii Sleep, model A30 dostępny jest w dwóch kolorach: klasycznej bieli i nowym odcieniu mist green. Słuchawki soundcore Sleep A30 kosztują aż 999 zł, a więc pozycjonowane są w segmencie premium, a ich sprzedaż odbywa się przez soundcore.com i amazon.pl.

Podsumowanie naEKRANIE

Słuchawki douszne soundcore Sleep A30 stanowią kolejny krok w rozwoju coraz bardziej nam potrzebnej technologii poprawy komfortu snu, łącząc pasywną izolację z inteligentną aktywną redukcją szumów. Dla użytkowników zmagających się z problemami ze snem, które dotykają już 30% populacji, jest to wyjątkowe rozwiązanie poprawiające jakość nocnego wypoczynku w sposób bardziej wyspecjalizowany niż tradycyjny sprzęt audio. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł je przetestować.