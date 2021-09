South of Heaven - zwiastun. Jason Sudeikis w życiowej roli, groźny jak diabli

Fot. RLJE Films/Collider

South of Heaven to dramat, który pokaże historię więźnia podejmującego próbę ucieczki przed przestępczym życiem, by po raz kolejny wpaść w jego sidła. W roli głównej zagra Jason Sudeikis, znany między innymi z takich produkcji jak Ted Lasso, Saturday Night Live i Horrible Bosses. Tym razem pokaże się jednak od zupełnie innej, mroczniejszej strony. Aktor zagra główną rolę i wcieli się w Jimmy'ego, który po odbyciu odsiadki za napad z bronią w ręku zostaje przedterminowo zwolniony. Obieca swojej umierającej na raka dziewczynie, że zapewni jej najlepszy ostatni rok życia. Jednak sprawy się komplikują, gdy dostaje specjalne zadanie od swojego kuratora, które stawia go na celowniku lokalnego szefa mafii. Jimmy zrobi wszystko, by zawalczyć o czas z ukochaną, który mu pozostał.

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun, który umie budować napięcie.

Evangeline Lilly wcieli się w umierającą dziewczynę Jimmy'ego. W obsadzie pojawią się też między innymi Shea Whigham i Mike Colter. Reżyserią zajmie się Aharon Keshales.

Premiera ma odbyć się 8 października.