South Park: Post Covid - jest data premiery jednego z 14 nowych filmów. Kiedy trafi na Paramount+?

Facebook.com

South Park: Post Covid będzie transmitowany ekskluzywnie na Paramount+ w czwartek 25 listopada 2021 roku. Platforma ujawniła także, że drugi film z serii ma zadebiutować w grudniu tego samego roku. Oba tytuły należą do grupy 14 filmów, które zostaną stworzone ma mocy nowego kontraktu Viacom CBS z twórcami Miasteczka South Park. Są nimi Trey Parker i Matt Stones. Umowa będzie obowiązywać do 2027 roku, co daje dwie produkcje na rok, zaczynając do 2021 roku. Dzięki temu samemu kontraktowi fani będą mogli cieszyć się serialem animowanym South Park do 30. sezonu.

Nadchodzący film będzie opowiadać o życiu po pandemii koronawirusa, jednak nie będzie to pierwszy raz, gdy animowana seria dotyka tematu Covid-19. W zeszłym roku South Park: Pandemic Special zdobyło nominację do Emmy. Za to specjalny odcinek The South ParQ Vaccination Special przyciągnął prawie 3.5 miliona widzów Comedy Central. Zdobył niesamowitą popularność, szczególnie w grupie młodych dorosłych.

Czekacie na premierę South Park: Post Covid?