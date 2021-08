South Park - będzie 14 nowych filmów? Od kwoty rozboli was głowa

materiały prasowe

South Park to popularny serial animowany dla dorosłych, który ma fanów na całym świecie. Na pewno ucieszy ich informacja, że w przyszłości czeka ich dużo nowości, ponieważ twórcy produkcji, Trey Parker i Matt Stone, podpisali nową umowę z MTV Entertainment Studio. Będzie obowiązywać do 2027 roku i obejmować aż 14 filmów, nakręconych z wyłącznością dla Paramount+. Oznaczałoby to aż dwie produkcje na rok, zaczynając od 2021 roku. Co więcej, będziemy mogli cieszyć się serialem animowanym South Park do 30. sezonu.

Comedy Central

ViacomCBS Inc. zapłaci twórcom ponad 900 milionów dolarów przez sześć lat, co jest jedną z największych transakcji w historii telewizji. Chris McCarthy, prezes w Paramount+, zapowiedział że dwójka twórców pracuje też nad czymś zupełnie nowym. Trey Parker i Matt Stone są za to podekscytowani zarówno tworzeniem tradycyjnych odcinków serialu, jak i spróbowaniem czegoś w zupełnie innym formacie.

Serial South Park w 2022 roku wystartuje z 25. sezonem, a premierę miał w 1997 roku. Choć twórcy bali się, że nie spodoba się widzom, natychmiast stał się hitem i po 3. sezonie przestali otrzymywać informacje od sieci telewizyjnej, jak go ulepszać. Jesteście podekscytowani 14 nowymi filmami?