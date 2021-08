South Park otrzyma nową grę. Produkcja porzuci znany z serialu styl 2D?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Comedy Central

Serwis Bloomberg informuje, że South Park doczeka się zupełnie nowej gry. W odróżnieniu od South Park: Kijek Prawdy oraz South Park: The Fractured but Whole, ma być to tytuł 3D - przynajmniej wedle niepotwierdzonych jeszcze informacji.

Nowości w przypadku tego nieujawnionego jeszcze tytułu jest zresztą dużo więcej. Za grę odpowiadać mają twórcy serialu, a tworzyć ją będzie ich własne studio. To duża zmiana, biorąc podu wagę, że poprzednie produkcje były tworzone przez studio Obsidian. Finansowaniem nowego dzieła również ma zająć się duet Stone-Parker, co może sugerować, że to oni, a nie Ubisoft, odpowiadać również za wydanie gry.

Istnieje również spore prawdopodobieństwo, że nowy South Park w jeszcze większym stopniu nastawiony będzie na elementy RPG. Twórcy w jednym z wcześniejszych wywiadów wspominali, że chcieliby stworzyć grę w tym właśnie gatunku i z akcją rozgrywającą się w otwartym świecie - nie można wykluczyć, że właśnie tym się zajęli.