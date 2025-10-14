Spartacus: House of Ashur zadebiutuje w grudniu tego roku. W tytułowej roli zobaczymy ponownie Nicka E. Tarabaya, którego postać zginęła w Spartakus: Krew i piach. Nowy serial przedstawi alternatywną linię czasową, w której Ashur żyje, a akcja dzieje się pół roku po wydarzeniach z 3. sezonu flagowej produkcji.
Dlaczego Ashur został wskrzeszony?
Historia opowie o losach Ashura po tym, jak przejął szkołę gladiatorów po Batiatusie. Pomimo że rebelia została stłumiona bohater będzie się mierzyć z pogardą osób, które traktują go wyłącznie jako byłego niewolnika i gladiatora. Nie ufają mu też jego bracia, przeciwko którym się zwrócił. Serial skupi się na pałacowej intrydze.
W najnowszym wywiadzie dla Deadline twórca nowej produkcji oraz oryginału Steven S. DeKnight został zapytany, dlaczego zdecydował się oprzeć historię właśnie na postaci Ashura. Na początku przyznał, że uwielbia pracować z Nickiem E. Tarabayem, dlatego postanowił ożywić jego bohatera. Następnie kontynuował:
Tarabay w tym wspólnym wywiadzie dodał, że nigdy nie postrzegał swojej postaci jako złej lub nikczemnej. Wiedział, że wszystko, co robił, było usprawiedliwione, bo musiał przetrwać.
Aktor dodał jeszcze, że Ashur jest niezwykle ambitny, a w tym serialu nie ma przyjaciół. W jednej chwili widzi się dwie osoby, myśląc, że są kumplami, ale nagle coś złego się dzieje. Musi być niezależny, bo inaczej zostanie pokonany.
Dlaczego powrót Lucy Lawless do roli jest tak ważny?
W obsadzie oprócz Tarabaya znaleźli się Simon Arblaster, Joel Abadal, Evander Brown, Daniel Bos, Mikey Thompson, Stephen Madsen, Joe Davidson, Eden Hart i Graham McTavish. Do roli Lukrecji powróciła również Lucy Lawless, co skomentował DeKnight:
John Hannah mógł powrócić do roli Batiatusa
Deadline zapytało się twórcy, czy brali jeszcze kogoś innego pod uwagę, aby powrócił w serialu.
Przypomnijmy, że John Hannah wcielał się w Batiatusa, który trenował i sprzedawała gladiatorów.
Spartacus: House of Ashur - zdjęcia
Spartacus: House of Ashur - premiera 5 grudnia w stacji Starz.
