Spartacus: House of Ashur - twórca o wskrzeszeniu złoczyńcy. Kto mógł jeszcze powrócić do roli?

W najnowszym wywiadzie Steven S. DeKnight omówił, dlaczego postanowił oprzeć serial na postaci Ashura. Wyjaśnił również, czemu Lucy Lawless jako Lukrecja jest tak ważna dla fabuły Spartacus: House of Ashur.​ Zdradził też, z kim jeszcze kontaktował się w sprawie powrotu do roli.
Spartacus: House of Ashur zadebiutuje w grudniu tego roku. W tytułowej roli zobaczymy ponownie Nicka E. Tarabaya, którego postać zginęła w Spartakus: Krew i piach. Nowy serial przedstawi alternatywną linię czasową, w której Ashur żyje, a akcja dzieje się pół roku po wydarzeniach z 3. sezonu flagowej produkcji.

Dlaczego Ashur został wskrzeszony?

Historia opowie o losach Ashura po tym, jak przejął szkołę gladiatorów po Batiatusie. Pomimo że rebelia została stłumiona bohater będzie się mierzyć z pogardą osób, które traktują go wyłącznie jako byłego niewolnika i gladiatora. Nie ufają mu też jego bracia, przeciwko którym się zwrócił. Serial skupi się na pałacowej intrydze.

W najnowszym wywiadzie dla Deadline twórca nowej produkcji oraz oryginału Steven S. DeKnight został zapytany, dlaczego zdecydował się oprzeć historię właśnie na postaci Ashura. Na początku przyznał, że uwielbia pracować z Nickiem E. Tarabayem, dlatego postanowił ożywić jego bohatera. Następnie kontynuował:

Ashur to po prostu ciekawa postać. W oryginalnej serii zdecydowanie był złoczyńcą. Ale kiedy obejrzysz Spartakus: Bogowie areny, zrozumiesz, dlaczego się nim stał. Chciał po prostu być częścią bractwa. Chciał mieć przyjaciół i miłość, ale odmówiono mu tego. Mówił mniej więcej: "Jeśli nie mogę służyć w niebie, będę rządził w piekle". Ta głęboko zakorzeniona pustka w jego sercu naprawdę nim kieruje, jego potrzeba akceptacji i miłości. Jednym z wyzwań, z jakimi mierzymy się w nowym serialu, jest to, jak sprawić, że postać, która w oryginale była tak nikczemna, ma zyskać poparcie widzów. A odpowiedź brzmi: wprowadzić jeszcze gorszych ludzi, czyli rzymskie elity, które naprawdę ich wykańczają.

Tarabay w tym wspólnym wywiadzie dodał, że nigdy nie postrzegał swojej postaci jako złej lub nikczemnej. Wiedział, że wszystko, co robił, było usprawiedliwione, bo musiał przetrwać. 

Zawsze postrzegałem Ashura jako lojalnego gościa, który chce przynależeć, ale nie dano mu takiej możliwości. W tym sezonie Ashur zmierzy się z wielkimi szychami. Mówię o wielkich szychach, takich jak Cezar i Kornelia, najważniejsi ludzie Rzymu. Po spotkaniu z nimi pomyślisz, że Ashur wcale nie jest taki zły.

Aktor dodał jeszcze, że Ashur jest niezwykle ambitny, a w tym serialu nie ma przyjaciół. W jednej chwili widzi się dwie osoby, myśląc, że są kumplami, ale nagle coś złego się dzieje. Musi być niezależny, bo inaczej zostanie pokonany. 

Dlaczego powrót Lucy Lawless do roli jest tak ważny?

W obsadzie oprócz Tarabaya znaleźli się Simon Arblaster, Joel Abadal, Evander Brown, Daniel Bos, Mikey Thompson, Stephen Madsen, Joe Davidson, Eden Hart i Graham McTavish. Do roli Lukrecji powróciła również Lucy Lawless, co skomentował DeKnight:

Myślę, że bardzo ważne było przywrócenie postaci z przeszłości, aby wprowadzić [widzów] do świata "co by było, gdyby". Chcieliśmy kogoś, kto był blisko związany z Ashurem w oryginalnej serii, a taką osobą była zdecydowanie Lucy Lawless jako Lukrecja. Od czasu Spartakusa: Zemsty Lucy stała się właściwie jego niewolnicą, praktycznie rzecz biorąc. Tak właśnie zbudowaliśmy serial, opierając się na scenie Ashura z Lukrecją, w której mówi jej: "Zdobędę Ludus, willę i wszystko, co miał twój mąż - to będzie początek rodu Ashura", co było zalążkiem tego pomysłu. Byliśmy więc zachwyceni, że Lucy zgodziła się powrócić i zapoczątkować serial.

John Hannah mógł powrócić do roli Batiatusa

Deadline zapytało się twórcy, czy brali jeszcze kogoś innego pod uwagę, aby powrócił w serialu.

Mieliśmy plan awaryjny: John Hannah, na wypadek gdyby harmonogram Lucy nie pasował. Skontaktowaliśmy się z jego zespołem, a oni powiedzieli nam, że jest zajęty kręceniem filmu w Hiszpanii. To może Peter Mensah? [Śmiech] Wszystko potoczyłoby się jednak zupełnie inaczej, ponieważ relacja między Lukrecją a Ashurem była tak silna. To ona była odpowiedzialna za to, że ścięto mu głowę.

Przypomnijmy, że John Hannah wcielał się w Batiatusa, który trenował i sprzedawała gladiatorów. 

Spartacus: House of Ashur - premiera 5 grudnia w stacji Starz.

Źródło: Deadline

