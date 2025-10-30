Zwiastun nowego Spartakusa tylko dla dorosłych. Zobacz bez cenzury!

Starz

Pojawił się nowy zwiastun serialu Spartacus: House of Ashur i można stwierdzić po nim, że twórcy nie oszczędzali się przy kategorii wiekowej. Zapowiedź nie szczędzi mocnych obrazów — bohaterowie i złoczyńcy tną się nawzajem i oddają cielesnym uciechom w starożytnym Rzymie. Wodospady krwi i wnętrzności kontrastują z winem i klejnotami, sugerując nadmiar w każdej sferze życia.

Spartacus: House of Ashur - zwiastun tylko dla dorosłych

W związku z obrazową przemocą i scenami nagości zwiastun jest przeznaczony tylko dla widzów dorosłych.

Nowy rozdział w franczyzie obiecuje historię pełną gladiatorskiej krwi, rzymskiego romansu i namiętnych skandali, gdy pokonany niegdyś Ashur (Nick E. Tarabay) powraca do Rzymu, by z mściwym zapałem poprowadzić własny dom. Do serii wprowadzono również Juliusza Cezara (Jackson Gallagher) i jego żonę, Kornelię (Jaime Slater).

W nowym sezonie, obok Tarabaya, Gallaghera i Slater, pojawią się także: Graham McTavish, Tenika Davis oraz Jordi Webber. Zwiastun ukazuje również Jamaicę Vaughan, Ivanę Baquero, Claudię Black, Indię Shaw-Smith i Leigha Gilla.

Spartacus: House of Ashur zadebiutuje dwoma pierwszymi odcinkami 5 grudnia na platformie Starz.