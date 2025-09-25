Znamy datę premiery Spartakus: House of Ashur! Nowe zdjęcia z serialu
Wiemy, kiedy obejrzymy miniserial ze świata Spartakusa - House of Ashur! Opublikowano także mnóstwo nowych zdjęć z produkcji.
Starz poinformował, że dziesięcioodcinkowy serial Spartakus: House of Ashur zadebiutuje 5 grudnia - nie znamy jeszcze polskiej daty premiery, prawdopodobnie na Netflixie. Opublikowano też mnóstwo nowych zdjęć, które znajdziecie poniżej.
Spartakus: House of Ashur - galeria zdjęć
Nowe zdjęcia z serialu znajdują się na pierwszych 13 slajdach galerii.
Showrunner Spartacus: House of Ashur wyjaśnia kontrowersje. Czy gladiatorki są problemem?
Spartakus: House of Ashur - fabuła, obsada
Serial sprawdza różne możliwości i zwroty akcji w oparciu o pierwszy serial o Spartakusie. Stawia pytania: co by było, gdyby Ashur nie zginął na Mount Vesuvius pod koniec Spartacus: Vengeance? A co, jeśli w zamian za pomoc Rzymianom w zabiciu Spartakusa i położenie kresu buntowi niewolników otrzymał w prezencie szkołę gladiatorów, niegdyś należącą do Batiatusa?
Historia opowie o losach Ashura po tym, jak przejął szkołę gladiatorów po Batiatusie. Pomimo że rebelia została stłumiona bohater będzie się mierzyć z pogardą osób, które traktują go wyłącznie jako byłego niewolnika i gladiatora. Nie ufają mu też jego bracia, przeciwko którym się zwrócił. Serial skupi się na pałacowej intrydze.
Do obsady należą Nick Tarabay (w roli głównej), Graham McTavish (jako Korris), Tenika Davis (jako Achillia), Tenika Davis, Jamaica Vaughan, Ivana Baquero, Jordi Webber, Claudia Black, India Shaw-Smith, Leigh Gill i Lucy Lawless. Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Steven S. DeKnight.
