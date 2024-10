Na planie Speed doszło do wypadku. "Nie mówcie tego studiu"

fot. materiały prasowe

Jan de Bont opowiedział o niefortunnym wypadku, który miał miejsce na planie filmu Speed: Niebezpieczna prędkość. Było to zdarzenie, o którym nie chciał, by dowiedziało się studio 20th Century Fox - i miało ono związek ze sceną, w której autobus przeskakuje ogromną przerwę na autostradzie. W filmie udało się to z powodzeniem, ale za kulisami wyglądało to zupełnie inaczej. Rozmawiając z The Hollywood Reporter reżyser potwierdził, że autobus nie był sterowany zdalnie, lecz prowadził go kaskader.

Speed - kulisy kręcenia sceny z autobusem

Bont wyjaśnił, że kaskader właściwie nie siedział w autobusie, ale wisiał na siedzeniu, ponieważ mógłby doznać obrażeń. Podczas pierwszego ujęcia kierowca przestraszył się w ostatniej chwili i zaczął zwalniać, mimo że reżyser wcześniej go ostrzegał przed zmniejszeniem prędkości pojazdu. Tym samym autobus nie zdołał przeskoczyć i rozbił się o siedem kamer.

- Ten autobus został zniszczony. Powiedziałem: "Nie mówcie tego studiu, nie mówcie im tego".

