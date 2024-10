Czy Speed 3 mógłby być możliwy? Jest komentarz aktorów

Fot. Materiały prasowe

Gdy podczas spotkania z widzami zapytano Keanu Reevesa, Sandrę Bullock i reżysera Jana De Bonta o możliwość stworzenia Speed 3, wszyscy wpadli w żartobliwy nastrój, ale nikt nie powiedział definitywnego "nie". Filmowiec stwierdził, że jeśli taki sequel miałby powstać, będzie to zupełnie inny film niż kultowy akcyjniak z 1994 roku. Bullock zażartowała, że byłaby to wersja geriatryczna i z pewnością brakowałoby jej szybkości, a Reeves dorzucił, że film mógłby pokazać bohaterów na emeryturze.

Czy są szanse na Speed 3?

Potem Sandra Bullock dodała już poważnie, że wszystko zależy tak naprawdę od Jana De Bonta. Filmowiec stwierdził, że chciałby znów pracować z aktorami, więc wzajemna otwartość na to jak najbardziej jest.

- To człowiek, który włożył w to serce, wymyślił cały koncept i dokładnie wiedział, czego oczekuje widownia. Oczekiwał takiego samego zaangażowania od wszystkich zaangażowanych. Jaka mogłaby być kontynuacja, która uszczęśliwiłaby Jana? To wymagałoby dużo pracy od każdej osoby. Nie wiem, czy ktoś we współczesnej branży tolerowałby takie podejście i miałby odwagę zrobić taki film. Mogę się mylić. Nie wiem, co byłoby wystarczająco dobre dla widzów.

Obecnie nie ma żadnych planów na Speed 3. Nikt też nie zasugerował rozmów na ten temat, więc szanse na sequel są raczej nikłe.