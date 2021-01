Spider-Man 3 - zdjęcie z planu ujawnia interesujący easter-egg. Ta organizacja pojawiła się również w grze

fot. Marvel

Do sieci regularnie spływają kolejne zdjęcia z planu filmu Spider-Man 3, podrzucając fanom drobne tropy fabularne. Nie inaczej jest w tym przypadku - nowe zdjęcie zawiera easter-egg, który rozpoznają nie tylko fani komiksów o Pajączku, ale też część graczy. Na uchwyconej aparatem ciężarówce możemy zauważyć logo F.E.A.S.T., czyli pewnej charytatywnej organizacji. W grze Marvel’s Spider-Man odpowiadała ona za schronisko dla bezdomnych, a jej twórcą był Martin Li/Mr. Negative. Schronisko prowadziła ciotka Petera Parkera, May. Było to też miejsce, w którym przecięły się ścieżki Petara i Milesa Moralesa.

W komiksach F.E.A.S.T. po raz pierwszy pojawiło się w 2000 roku. Oryginalnie organizacja również należała do Martina Li, który wykorzystywał ją jako przykrywkę dla swojej przestępczej działalności i kwaterę główną swojego gangu, Inner Demons.

Nie wiemy, jaką rolę F.E.A.S.T. odegra w filmie - czy okaże się tymczasową przystanią dla Parkera, który będzie zmuszony opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania?