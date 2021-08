Spider-Man: Bez drogi do domu - analiza zwiastuna. Złoczyńcy, nowe moce i... Daredevil

Fot. FX, Konami/Marvel

Spider-Man: Bez drogi do domu pobija rekordy ze swoim zwiastunem, co świadczy o tym, że fani na całym świecie są ciekawi, co tym razem spotka Pajączka. A zapowiada się tego naprawdę sporo. Od dość kontrowersyjnej, ale może jednak nieprzypadkowej decyzji Doktora Strange'a, do licznych powrotów znanych nam złoczyńców – a może być ich jeszcze więcej, nawet jeśli nie zobaczyliśmy tego na ekranie. W trzeciej części przygód Spider-Mana Peter Parker będzie desperacko próbował sprawić, by ludzie zapomnieli, kim jest. A my desperacko będziemy przypominać sobie wszystkie filmy z jego udziałem, by rozgryźć, co nas będzie czekało w kinie.

Choć sporo spekulacji może się wydawać czymś przesadzonym, to sam Tom Holland skomentował, że zwiastun jest dopiero wierzchołkiem góry lodowej w porównaniu do tego, co będzie oferować film. I że fani nie mają jeszcze pojęcia, co nadejdzie. Więc jest szansa na to, że choć część przewidywań spełni się w Spider Manie: Bez drogi do domu.

Spider-Man: Bez drogi do domu – analiza zwiastuna

Możliwe, że film będzie zainspirowany historią One More Day, która była skrzyżowaniem pomiędzy The Amazing Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man i The Sensational Spider-Man w 2007 roku. W komiksie tożsamość dorosłego Petera Parkera zostaje ujawniona podczas wojny domowej, a ciocia May zastrzelona. By ją uratować, Pajączek zawiera umowę z Mephisto. Co prowadzi do tego, że ludzie co prawda zapominają, że Peter Parker jest Spider-Manem, jednak wymazuje też całkowicie jego małżeństwo z Mary Jane. Na pewno widać pewne podobieństwa pomiędzy fabułą zwiastuna, a historią w komiksie. W tym mocny nacisk na relację głównego bohatera z MJ.

