Spider-Man: Bez drogi do domu - zwiastun potwierdza plotki! Nowe otwarcie MCU na jakie czekaliśmy

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Bez drogi do domu jest filmem owianym tajemnicą. Wiemy jednak, że jego historia rozgrywa się po wydarzeniach z superprodukcji Spider-Man: Daleko od domu, w której świat dowiedział się, że Spider-Man to Peter Parker. Pierwszy zwiastun to zarazem pierwsze konkrety na temat tego, co zobaczymy na ekranie. Zwiastun potwierdza pojawienie się złoczyńców ze światów równoległych. Są Doktor Octopus, Elektro, Zielony Goblin i inni. Więcej odkryjemy podczas analizy trailera!

Wraz ze zwiastunem opublikowano pierwszy opis fabuły:

Po raz pierwszy w filmowej historii Spider-Mana, tożsamość superbohatera została ujawniona i nie może on już odciąć normalnego życia od bycia herosem. Kiedy prosi o pomoc Doktora Strange'a, stawka staje się jeszcze bardziej niebezpieczna. Sytuacja zmusza go do odkrycia, co naprawdę oznacza bycie Spider-Manem.

W potwierdzonej obsadzie są Tom Holland, Benedict Cumberbatch (jako Doktor Strange), Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx (Elektro z filmu Niesamowity Spider-Man 2), Angourie Rice, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Alfred Molina (jako Octopus ze Spider-Mana 2) oraz Tony Revolori, Za kamerą ponownie stoi Jon Watts, twórca poprzednich dwóch części. Autorami scenariusza są Chris McKenna i Erik Sommers, scenarzyści poprzednich odsłon przygód Pajączka.

Spider-Man: Bez drogi do domu - zwiastun

Spider-Man: Bez drogi do domu - zwiastun z polskimi napisami

Fani są przekonani, że w zwiastunie jest Charlie Cox w roli Matta Murdocka aka Daredevila, który będzie prawnikiem Pajączka. Potwierdzenie nie ma.

https://twitter.com/UniversoAlex/status/1429988907014365184

Spider-Man: Bez drogi do domu - galeria

Spider-Man: No Way Home - premiera światowa tylko w kinach zaplanowana jest na 17 grudnia 2021 roku. Nie ma planów jednocześnie wprowadzenia filmu do VOD. Obraz należy do MCU, czyli do serii przygód Avengers.