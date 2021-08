Spider-Man w komiksach ląduje na cmentarzu. Czy to koniec Pajączka?

fot. Marvel

W wydarzeniu Sinister War Spider-Man trafia na cmentarz po walce z 30 wrogami z panteonu swoich przeciwników. To wydarzenia z przedostatniego rozdziału tego wydarzenia, w którym Kindred wysyła za bohaterem prawie wszystkich jego wrogów, aby ukarali go za jego „grzechy”. Nie znaczy to, że złoczyńcy mają wybór, ponieważ Kindred grozi, że zabije ich wszystkich, jeśli nie zgładzą przyjaznego bohatera z sąsiedztwa. Tym, którzy pomyślnie dokonają tego czynu, Kindred obiecuje zbawienie.



W ostatnim numerze Sinister War Pajączek został dźgnięty przez Kravena. Tak trafia na cmentarz owinięty pajęczyną, która służy za opatrunek. Właśnie wtedy, gdy czuje się beznadziejnie samotny, jeden z jego najbliższych sojuszników wychodzi z mgły, aby pomóc. To Felicia Hardy, Black Cat.

Spider-Man Sinister War

Peter mówi Felicii, że sytuacja jest tragiczna i że nie mają szans w starciu z połączonymi zespołami superzłoczyńców. Całej sytuacji z odległości przygląda się Kindred. Antagonista zapowiada, że ma dla Spider-Mana jeszcze jedną niespodziankę, która będzie "ponownym spotkaniem" dla naszego bohatera.