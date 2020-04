Spider-Man 3 wypycha Doktora Strange'a 2 na 2022 rok. Nowe daty premier

Kiedy Marvel Studios i Disney ogłosili przesunięcie dat premier swoich filmów o jeden do przodu (Czarna wdowa wskakuje w miejsce The Eternals, Przedwieczni wskakują w miejsce kolejnego w kolejce filmu), zastanawialiśmy się, jaki los spotka Spider-Mana 3 od Sony. Wygląda na to, że oba studia wspólnie podjęły decyzję o kolejnych zmianach w harmonogramach.

Portal Deadline podaje, że Spider-Man 3 zostaje przesunięty z lipca na 5 listopada 2021 roku. Wcześniej była to data filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, który tym samym został wypchnięty na 25 marca 2022 roku. Delikatnej zmiany doczekał się też Thor: Love and Thunder, ponieważ film przesunięty został o tydzień na 11 lutego 2022 roku, najwyraźniej zbliżając premierę do walentynek.

W obliczu pandemii koronawirusa i wymorzonych w konsekwencji zmian, oznacza to mniej więcej tyle, że 2022 rok będzie wyjątkowy dla fanów Marvela. Właśnie wtedy pojawi się bowiem aż PIĘĆ filmów z MCU. Zobaczcie obecny harmonogram:

6 listopada 2020 - Czarna Wdowa

Z innych zmian w Sony: