Kapitan Marvel 2 może wprowadzić do nowego filmu o grupie superbohaterów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi MCU Cosmic film Kapitan Marvel 2 miałby być fabularnym wprowadzeniem do superprodukcji o grupie New Avengers. Najwyraźniej sama superbohaterka miałaby w tej grupie być i im przewodzić.

Na razie nie ma informacji, kto znajdzie się w New Avengers, ale z uwagi na to, że Kapitan Marvel 2 pojawi się pod koniec 4. fazy MCU, można uznać, że jest to plan na 5. fazę, czyli zobaczymy go przynajmniej za 3-4 lata.

W spekulacjach mówi się, że w grupie mogą się znaleźć Spider-Man, Doktor Strange, Scarlet Witch, Stature, Wiccan lub Kate Bishop. Niewykluczone, że inne postacie znane z filmów i nowych seriali również do nich dołączą jak np. Moon Knight, Ms. Marvel lub She-Hulk.

Na razie ta informacja nie została potwierdzona, więc traktujcie ją z dystansem.