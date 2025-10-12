Spider-Man 4 i Daredevil jednak bez większych powiązań? Szef Marvela studzi entuzjazm

fot. materiały prasowe

W trakcie New York Comic Con pokazano pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie, a Brad Winderbaum, szef Marvel Television, czyli producent z ramienia studia, który nadzoruje realizację wszystkich seriali, oficjalnie potwierdził, że serial będzie w drugim sezonie związany z filmem Spider-Man 4. To od razu wzbudziło ciekawość fanów, którzy liczyli od lat na to, że Daredevil i Pajączek spotkają się razem na wielkim ekranie. Teraz jednak doszło do rozczarowującego sprostowania.

Brad Winderbaum porozmawiał z ComicBook, a w rozmowie wyjaśnił, że powiązań wcale nie będzie tak dużo:

Wszystko będzie po kolei. 2. sezon Daredevila ma premierę przed Spider-Manem, więc będzie pewna spójność. Są częścią tego samego świata, ale nie liczyłbym na jakieś silne powiązanie fabularne.

To od razu wzbudziło w fanach niezadowolenie. Pretensje pojawiły się już znacznie wcześniej. 1. sezon Daredevil: Odrodzenie zakończył się wprowadzeniem stanu wojennego przez burmistrza Fiska na terenie Nowego Jorku, ale nie miało to kompletnie znaczenia w Thunderbolts*, których akcja też się działa w tym samym mieście, a premiera filmu miała miejsce niedługo po serialu. Wygląda na to, że pewne powiązania pomiędzy Daredevilem a Spider-Manem się pojawi, ale wątpliwe jest cameo Charliego Coxa w blockbustrze z Tomem Hollandem.

Zwiastun Daredevila zasugerował też, że Matt i Karen ponownie zbliżą się do siebie. Charlie Cox porozmawiał o tym z Colliderem. W rozmowie przyznał, że Matt i Karen za dnia muszą się ukrywać przed siłami Fiska i dopiero nocą działają w ramach ruchu oporu, którego zadaniem jest pokonanie Kingpina. To oznacza spędzanie ze sobą wielu godzin w trakcie dnia we wspólnej kryjówce. Można się zatem spodziewać, że to doświadczenie znów ich zbliży do siebie.

