Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zwiastun 2. sezonu X-Men '97 wyciekł do sieci! Apocalypse nadchodzi

W trakcie New York Comic Con zaprezentowano pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu X-Men '97. Teraz pojawił się on w sieci z powodu wycieku. Sprawdźcie, co przedstawia.
Autopromocja
tpb-vod
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  new york comic con 
x-men '97 zwiastun wyciek
1.Xmen '97 sezon 1. - 99% Disney+
Reklama

Pierwszy sezon animowanego serialu X-Men '97 okazał się ogromnym hitem i sukcesem dla Marvel Studios. Produkcja nie tylko osiągnęła fantastyczną ocenę w serwisie Rotten Tomatoes (99% pozytywnych opinii od krytyków i 91% od publiczności), ale też przyciągnęła faktycznie odbiorców przed ekran. 2. sezon zapowiedziano błyskawicznie, a wiadomo też, że powstanie trzeci. Zapowiedź kolejnej serii została pokazana na New York Comic Con, a teraz wyciekła do sieci.

Marvel odkrył karty na 2026 rok. Daredevil: Born Again, X-Men'97, Visionquest i wiele innych [NYCC 2025]

X-Men '97 - zwiastun 2. sezonu

Do sieci wyciekł pierwszy zwiastun 2. sezonu X-Men '97. Widać w nim nie tylko postać Apocalypse'a, na którego czekają wszyscy fani komiksów, ale też nową grupę w serialu, czyli X-Factor. Sprawdźcie zapowiedź zanim zostanie usunięta!

Premiera serialu została zapowiedziana na lato 2026 roku.

X-Men '97 - o czym będzie 2. sezon?

Nowa historia ma rozgrywać się w trzech różnych rzeczywistościach – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – pomiędzy którymi X-Meni zostali rozrzuceni w finale poprzedniej serii. Wszystkie te linie czasowe łączyć będzie postać Apocalypse’a, pokazana w trzech odmiennych formach. 

Ranking najbardziej użytecznych mocy mutantów Marvela

arrow-left Marvel arrow-right

Źródło: X (@XMenUpdate)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  new york comic con 
x-men '97 zwiastun wyciek
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2024
Oglądaj TERAZ X-Men '97 Przygodowy

Najnowsze

1 Daredevil (Daredevil: Odrodzenie) - stracił swoich najbliższych przyjaciół, co pogłębiło jego izolację. Jednocześnie przygotowuje się do nowej wojny z Kingpinem.
-

Spider-Man 4 i Daredevil jednak bez większych powiązań? Szef Marvela studzi entuzjazm

2 Star Trek: Starfleet Academy - oficjalne zdjęcie z nowego serialu science fiction
-

Pełny zwiastun Star Trek: Starfleet Academy. Studenckie życie w Gwiezdnej Flocie

3 Lśnienie
-

Ranking najciekawszych postaci i istot z uniwersum Stephena Kinga

4 Mortal Kombat 2 - Johnny Cage
-

Będzie Mortal Kombat 3! Twórcy o tym, jak poprawili drugą część

5 Wonder Man
-

Marvel zaskakuje świeżością. Zwiastun serialu Wonder Man zapowiada satyrę kina superbohaterskiego!

6 Diane Keaton
-

Diane Keaton nie żyje. Jej role zostaną w pamięci widzów na zawsze

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e01

One-Punch Man

s51e02

Saturday Night Live

s38e03

48 Hours Mystery

s2025e24

Miejsce zbrodni

s09e07

Selviytyjät Suomi

s01e03

s01e01

s01e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Hugh Jackman
Hugh Jackman

ur. 1968, kończy 57 lat

Hiroyuki Sanada
Hiroyuki Sanada

ur. 1960, kończy 65 lat

Rafał Zawierucha
Rafał Zawierucha

ur. 1986, kończy 39 lat

Josh Hutcherson
Josh Hutcherson

ur. 1992, kończy 33 lat

Brian J. Smith
Brian J. Smith

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV