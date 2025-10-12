Zwiastun 2. sezonu X-Men '97 wyciekł do sieci! Apocalypse nadchodzi

Disney+

Pierwszy sezon animowanego serialu X-Men '97 okazał się ogromnym hitem i sukcesem dla Marvel Studios. Produkcja nie tylko osiągnęła fantastyczną ocenę w serwisie Rotten Tomatoes (99% pozytywnych opinii od krytyków i 91% od publiczności), ale też przyciągnęła faktycznie odbiorców przed ekran. 2. sezon zapowiedziano błyskawicznie, a wiadomo też, że powstanie trzeci. Zapowiedź kolejnej serii została pokazana na New York Comic Con, a teraz wyciekła do sieci.

X-Men '97 - zwiastun 2. sezonu

Do sieci wyciekł pierwszy zwiastun 2. sezonu X-Men '97. Widać w nim nie tylko postać Apocalypse'a, na którego czekają wszyscy fani komiksów, ale też nową grupę w serialu, czyli X-Factor. Sprawdźcie zapowiedź zanim zostanie usunięta!

Premiera serialu została zapowiedziana na lato 2026 roku.

X-Men '97 - o czym będzie 2. sezon?

Nowa historia ma rozgrywać się w trzech różnych rzeczywistościach – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – pomiędzy którymi X-Meni zostali rozrzuceni w finale poprzedniej serii. Wszystkie te linie czasowe łączyć będzie postać Apocalypse’a, pokazana w trzech odmiennych formach.

