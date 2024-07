fot. Sony/Marvel

Zanim Jon Watts został zatrudniony przez Marvel Studios i studio Sony, był znany jedynie z Klauna oraz Radiowozu. Początkowo fani MCU mieli wątpliwości, gdy ogłoszono, że to właśnie on zajmie się filmem Spider-Man: Homecoming, ale w momencie premiery oczekiwania widzów zostały spełnione. Ostatecznie reżyser nakręcił całą trylogię filmów z Tomem Hollandem, po czym miał pracować nad nową wersją Fantastycznej Czwórki. Zrezygnował jednak z tego projektu, tym samym kończąc swoją przygodę z MCU po pięciu latach. Czy to oznacza, że ktoś inny zabierze się za Spider-Mana 4?

Fot. Materiały prasowe

Spider-Man 4 - Kevin Feige o prawdopodobnym reżyserze

W rozmowie z CinemaBlend prezes Marvel Studios potwierdził, że Jon Watts nie wróci za kamerę. Jak Kevin Feige tłumaczy, powodem ma być napięty harmonogram reżysera.

- Kochamy Jona. Stworzył dla nas trzy najlepsze filmy o Spider-Manie w historii. Ale ma teraz sporo rzeczy na głowie. Zatem prawdopodobnie poszukamy kogoś innego, ponieważ on jest zajęty.

Nadchodzącymi projektami Wattsa są Samotne wilki z George'em Clooneyem oraz Bradem Pittem w rolach głównych oraz Star Wars: Skeleton Crew, czyli serial osadzony w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Spider-Man 4 - data premiery nie jest jeszcze znana.

