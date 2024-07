Spider-Man zostanie wspomniany w Kravenie? Nowy przeciek z komiksowego filmu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według Cryptic HD Quality, którego doniesienia często się sprawdzają, Sony Pictures planuje, by w filmie Kraven Łowca wspomniano o Spider-Manie. Byłby to pierwszy, gdy w produkcjach Sony opartych na komiksach Marvela poruszono kwestię Pajączka. Na ten moment nie wiadomo, czy jest szansa, by postać się pojawiła.

Spider-Man w filmach Sony

Pajączek Toma Hollanda jest efektem współpracy Sony z Marvel Studios i jest częścią MCU. Jednakże pozostałe ich filmy, czyli Morbius, Madame Web i seria Venom już nie. Jedynie na chwilę przeniesiono Venoma z alternatywnego świata równoległego do MCU, ale szybko to cofnięto.

Co więcej - wstępne informacje, tak jak teraz o Kravenie, mówiły, że wątek Spider-Man będzie istotny zarówno w Morbiusie, jak i Madame Web. Według wcześniejszych przecieków to wszystko zostało zmienione w ostatniej chwili, a cały zamysł obu filmów przestał mieć związek z pierwotnym scenariuszem i wizją na fabułę. Ostatecznie w Madame Web urodził się Peter Parker, ale nigdy nie został wymieniony z imienia i nazwiska. Ben Parker (Adam Scott) i Mary Parker (Emma Roberts) są jego filmowymi rodzicami. Nie jest więc wykluczone, że przy Kravenie może to ulec zmianie. Powodów takich działań Sony nie znamy.

Na ten moment to plotka, której nikt nie potwierdza, ani nie dementuje.