Spider-Man 4 - kto wyreżyseruje? Pojawia się nowe nazwisko znane fanom Marvela

Jak donosi niezawodny Daniel Richtman, Jon Watts wciąż nie zgadza się na reżyserię filmu Spider-Man 4. Według jego źródeł, studio raczej już nie będzie go namawiać i biorą pod uwagę inne nazwiska. Na liście ma znajdować się nie kto inny, jak Drew Goddard. Wcześniej sugerowano, że Goddard jest głównym kandydatem Kevina Feige z Marvel Studios, gdyby Watts nie chciał wrócić. A za tę kwestię merytoryczną na mocy współpracy z Sony odpowiada Marvel.

Kim jest Drew Goddard?

Przede wszystkim znamy go z serialu Daredevil z 2015 roku, przy którym pracował jako twórca pierwszego sezonu, scenarzysta i producent. Poprawiał też scenariusze pierwszych dwóch filmów o Avengers. Jego nazwisko często jest wymieniane przy potencjalnych kandydatach do reżyserii produkcji komiksowych, ale do tej pory ani razu nie został wybrany, więc podchodźcie do tego z dystansem.

Pisał też scenariusze do takich tytułów jak Lost: Zagubieni, Marsjanin czy Źle się dzieje w El Royale. Jako reżyser stworzył takie filmy jak Źle się dzieje w El Royale oraz Dom w głębi lasu.

Na ten moment nic nie wiadomo o Spider-Manie 4. W plotkach sugerowano, że historia miałaby być mroczniejsza, więc Drew Goddard w takiej konwencji mógłby się odnaleźć. Na razie jednak to czysta spekulacja.

Projekt nie ma daty premiery.