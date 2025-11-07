Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Spider-Man 4 - kogo gra Liza Colón-Zayas? Poprzednie teorie trafiają do kosza

Daniel Richtman, znany scooper, zaprzeczył ostatnim doniesieniom, po których wydawało się, że rola Liza Colón-Zayas​ w Spider-Manie 4 jest już jasna. Okazuje się, że aktorka może zagrać kogoś kompletnie innego.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Spider-Man 4
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spiderman No way home foto. materiał prasowy
Reklama

Spider-Man: Całkiem nowy dzień jest pełen tajemnic i zagadek. Nadal na 100% nie wiadomo, w kogo się wcieli Sadie Sink. To nie jedyna aktorka, której rola jest nieznana. Do tej pory po zdjęciach z planu wydawało się, że Liza Colón-Zayas zagra Jean DeWolff z komiksów, czyli policjantkę i sojuszniczkę Pajączka. Naprzeciw tym pogłoskom wyszedł Daniel Richtman, znany i wiarygodny scooper.

Predator: film krótkometrażowy na podstawie komiksu Dark Horse

Jego zdaniem Liza Colón-Zayas nie gra Jean DeWolff. Jej postać nosi imię "Cathy", co w teorii niewiele mówi, i będzie jednocześnie pomocniczką Punishera oraz Pajączka. Nie ma w komiksach Marvela postaci o takim imieniu, którą można by od razu skojarzyć ze Spider-Manem i tym, jak aktorka prezentowała się na zdjęciach z planu. Występuje w nich za to Kathryn O'Brien, którą stworzył Gareth Ennis. To agentka, którą CIA wyznaczyło do schwytania Franka Castle aka Punishera, ale kobieta ostatecznie zakochała się w nim i stała jego sojuszniczką.

Podobna rola, choć z pominięciem romansu, przewidywana była dla Sadie Sink. Możliwe zatem, że to jednak Liza Colón-Zayas będzie pomocniczką przynajmniej jednego z nich.

20 najpotężniejszych symbiontów w komiksach Marvela

arrow-left Marvel arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  plotka 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Spider-Man 4
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 LEGO Marvel Avengers: Szalone historie
-

Avengersi kontra social media. Jako superbohaterowie... minifigurki LEGO

2 Absolute Joker
-

Ten Joker będzie śnił się Batmanowi po nocach. Absolute stworzyło potwora

3 Predator: Fire and Stone
-

Predator: film krótkometrażowy na podstawie komiksu Dark Horse

4 Stranger Things 5. sezon Will
-

Pierwsze pięć minut 5. sezonu Stranger Things. Wiemy, co robił Will po Drugiej Stronie

5 Dom dobry/Wszyscy jesteśmy Chrystusami/Zabawa zabawa
-

Najmocniejsze polskie filmy – najbardziej poruszające i brutalne produkcje, które zostają z widzem na długo

6 Bone Lake
-

Festiwalowy horror z 2024 roku w końcu pojawi się w polskich kinach. Kiedy premiera?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e05

Chirurdzy

s24e07

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e05

9-1-1

s21e17

Starożytni kosmici

s16e13

SpongeBob Kanciastoporty

s16e14

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e216

Moda na sukces

s33e07

The Graham Norton Show
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lindsay Duncan
Lindsay Duncan

ur. 1950, kończy 75 lat

Yunjin Kim
Yunjin Kim

ur. 1973, kończy 52 lat

Judy Parfitt
Judy Parfitt

ur. 1935, kończy 90 lat

Lucas Neff
Lucas Neff

ur. 1985, kończy 40 lat

Adam Devine
Adam Devine

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV