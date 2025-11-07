Spider-Man 4 - kogo gra Liza Colón-Zayas? Poprzednie teorie trafiają do kosza

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

foto. materiał prasowy

Reklama

Spider-Man: Całkiem nowy dzień jest pełen tajemnic i zagadek. Nadal na 100% nie wiadomo, w kogo się wcieli Sadie Sink. To nie jedyna aktorka, której rola jest nieznana. Do tej pory po zdjęciach z planu wydawało się, że Liza Colón-Zayas zagra Jean DeWolff z komiksów, czyli policjantkę i sojuszniczkę Pajączka. Naprzeciw tym pogłoskom wyszedł Daniel Richtman, znany i wiarygodny scooper.

Predator: film krótkometrażowy na podstawie komiksu Dark Horse

Jego zdaniem Liza Colón-Zayas nie gra Jean DeWolff. Jej postać nosi imię "Cathy", co w teorii niewiele mówi, i będzie jednocześnie pomocniczką Punishera oraz Pajączka. Nie ma w komiksach Marvela postaci o takim imieniu, którą można by od razu skojarzyć ze Spider-Manem i tym, jak aktorka prezentowała się na zdjęciach z planu. Występuje w nich za to Kathryn O'Brien, którą stworzył Gareth Ennis. To agentka, którą CIA wyznaczyło do schwytania Franka Castle aka Punishera, ale kobieta ostatecznie zakochała się w nim i stała jego sojuszniczką.

Podobna rola, choć z pominięciem romansu, przewidywana była dla Sadie Sink. Możliwe zatem, że to jednak Liza Colón-Zayas będzie pomocniczką przynajmniej jednego z nich.

20 najpotężniejszych symbiontów w komiksach Marvela