Nowe informacje na temat Spider-Mana 4. Punisher odegra ważną rolę; sceny akcji wbiją w fotel

Poprzednia część Spider-Mana była hitem i niejako przywróciła Pajączka do ustawień fabrycznych. Nic dziwnego, że wielu fanów ciekawi, jak teraz Marvel zamierza poprowadzić postać. Nowe informacje w sprawie Brand New Day uchylają rąbka tajemnicy w tej sprawie.
Paulina Guz
Tagi:  Spider-Man 
Spider-Man 4 Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Daleko od domu fot. Columbia Pictures / Sony Pictures
Jak informuje portal Total Film, Jackie Chan ujawnił w wywiadzie dla chińskiego portalu HK01 ważną informację odnośnie Brand New Day. Legendarny gwiazdor oznajmił, że jego grupa kaskaderów i mistrzów sztuk walki znana pod nazwą "Jackie Chan Stunt Team" pracuje przy scenach akcji w Spider-Manie 4. Co więcej, pojawiły się także nowe informacje na temat roli Punishera w filmie i relacji, jaka będzie go łączyć z Pajączkiem.

Spider-Man 4Marvel/Sony

Sceny akcji w Spider-Manie 4

Wybrałem się do Londynu na spotkanie i odwiedziłem plan zdjęciowy. Mój zespół Jackie Chan Stunt Team był zajęty kręceniem Spider-Mana, a ja byłem reżyser akcji dla Jackie Chan Stunt Team. Poszedłem obejrzeć ich próby, a reżyser był bardzo podekscytowany, gdy mnie zobaczył.

Z tego wynika, że grupa kaskaderów Jackiego Chana pracuje przy Spider-Man: Brand New Day

Warto dodać, że za reżyserię filmu odpowiada Destin Daniel Cretton, który w ramach MCU stworzył już wcześniej widowisko Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni z 2021 roku. Przy tej produkcji Jackie Chan Stunt Team także z nim współpracowało, a Shang-Chi był bardzo chwalony za sceny walki, więc dobrze wróży to nowemu Spider-Manowi.

Szczególnie, że Pajączek jest znany ze swoich akrobatycznych popisów i można to ciekawie pokazać na ekranie, a ta część ma być bardziej przyziemna i wracająca do korzeni postaci. Zdjęcia mają być kręcone w prawdziwych lokacjach, więc możemy spodziewać się też mniej green screenu

nullfot. Netflix

Rola Punishera w Spider-Manie 4

Jakie jeszcze nowe informacje pojawił się na temat Spider-Mana 4? Tom Holland według Daniela Richtmana zrobił sobie przerwę w zdjęciach, a jego kaskader kręci sceny akcji, w których Pajączek staje do walki ze Skorpionem i innymi złoczyńcami. Jakimi? Nie wiadomo, ale insider informuje, że pojawi się w tej części wielu różnych antagonistów.

Poza tym rzekomo Frank Castle aka Punisher ma odegrać największą rolę w filmie zaraz po samym Spider-Manie. Nie będzie to jednak relacja przyjacielska - bohaterowie przez większość czasu nie będą za sobą przepadać i dopiero z czasem niechętnie połączą siły.

Krążą plotki, że możemy spodziewać się na ekranie również Hulka i Yeleny Belovy, którą ostatni mogliśmy oglądać w Thunderbolts*. Rola Sadie Sink, znanej z hitu Stranger Things, nadal pozostaje tajemnicą.

Spider-Man 4 - złoczyńcy

Martin Li aka Mister Negative

Martin Li aka Mister Negative
Źródło: Marvel
Źródło: comicbook.com, comicbookmovie.com

Paulina Guz
Co o tym sądzisz?
