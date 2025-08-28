Nowe informacje na temat Spider-Mana 4. Punisher odegra ważną rolę; sceny akcji wbiją w fotel
Poprzednia część Spider-Mana była hitem i niejako przywróciła Pajączka do ustawień fabrycznych. Nic dziwnego, że wielu fanów ciekawi, jak teraz Marvel zamierza poprowadzić postać. Nowe informacje w sprawie Brand New Day uchylają rąbka tajemnicy w tej sprawie.
Jak informuje portal Total Film, Jackie Chan ujawnił w wywiadzie dla chińskiego portalu HK01 ważną informację odnośnie Brand New Day. Legendarny gwiazdor oznajmił, że jego grupa kaskaderów i mistrzów sztuk walki znana pod nazwą "Jackie Chan Stunt Team" pracuje przy scenach akcji w Spider-Manie 4. Co więcej, pojawiły się także nowe informacje na temat roli Punishera w filmie i relacji, jaka będzie go łączyć z Pajączkiem.
Sceny akcji w Spider-Manie 4
Z tego wynika, że grupa kaskaderów Jackiego Chana pracuje przy Spider-Man: Brand New Day.
Warto dodać, że za reżyserię filmu odpowiada Destin Daniel Cretton, który w ramach MCU stworzył już wcześniej widowisko Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni z 2021 roku. Przy tej produkcji Jackie Chan Stunt Team także z nim współpracowało, a Shang-Chi był bardzo chwalony za sceny walki, więc dobrze wróży to nowemu Spider-Manowi.
Szczególnie, że Pajączek jest znany ze swoich akrobatycznych popisów i można to ciekawie pokazać na ekranie, a ta część ma być bardziej przyziemna i wracająca do korzeni postaci. Zdjęcia mają być kręcone w prawdziwych lokacjach, więc możemy spodziewać się też mniej green screenu.
Rola Punishera w Spider-Manie 4
Jakie jeszcze nowe informacje pojawił się na temat Spider-Mana 4? Tom Holland według Daniela Richtmana zrobił sobie przerwę w zdjęciach, a jego kaskader kręci sceny akcji, w których Pajączek staje do walki ze Skorpionem i innymi złoczyńcami. Jakimi? Nie wiadomo, ale insider informuje, że pojawi się w tej części wielu różnych antagonistów.
Poza tym rzekomo Frank Castle aka Punisher ma odegrać największą rolę w filmie zaraz po samym Spider-Manie. Nie będzie to jednak relacja przyjacielska - bohaterowie przez większość czasu nie będą za sobą przepadać i dopiero z czasem niechętnie połączą siły.
Krążą plotki, że możemy spodziewać się na ekranie również Hulka i Yeleny Belovy, którą ostatni mogliśmy oglądać w Thunderbolts*. Rola Sadie Sink, znanej z hitu Stranger Things, nadal pozostaje tajemnicą.
Spider-Man 4 - złoczyńcy
Źródło: comicbook.com, comicbookmovie.com
