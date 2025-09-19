Punisher w Spider-Manie 4 jak grecki bóg. Jon Bernthal imponuje formą i mięśniami
Punisher w filmie Spider-Man 4 będzie wyglądał jak żywa rzeźba. Wcielający się w rolę Franka Castle'a Jon Bernthal opublikował na Instagramie zdjęcie, które najprawdopodobniej pochodzi zza kulis Całkiem nowego dnia - powiedzieć, że aktor imponuje formą, to nic nie powiedzieć.
Z wielkimi mięśniami wiąże się wielka odpowiedzialność - do takiego wniosku możemy dojść po zobaczeniu zdjęcia, które Jon Bernthal opublikował na swoim koncie na Instagramie. 48-letni aktor imponuje na nim formą, a muskulaturą mógłby zawstydzić niejednego z nas. Jeszcze bardziej interesujące jest to, że fotografia najprawdopodobniej pochodzi zza kulis Spider-Mana 4, co pozwala nam wyrobić sobie pogląd na temat wizerunku Franka Castle'a w Całkiem nowym dniu.
Tło samego zdjęcia wyraźnie sugeruje, że Bernthal pozuje w pomieszczeniu służącym do charakteryzacji. Jest tu gęsta, czarna broda, zaczesane do tyłu włosy i charakterystyczny tatuaż marines na klatce piersiowej - z pokonaniem tak wyglądającego Punishera Pajączek zdecydowanie może mieć kłopoty:
Amerykańskie portale popkulturowe zauważają, że ekranowy Frank Castle prezentuje się niemal identycznie jak na planie specjalnego projektu poświęconego Punisherowi, który trafi do oferty Disney+ w przyszłym roku. Na tej podstawie pojawiła się spekulacja, że w aspekcie fabularnym Spider-Man: Całkiem nowy dzień będzie bezpośrednią kontynuacją wątku antybohatera, który zostanie wcześniej nakreślony w rzeczonym odcinku specjalnym.
Giganci Hollywood: aktorzy, przy których Reacher i Superman to chucherka
Film Spider-Man 4 ma trafić do kin 31 lipca przyszłego roku.
Źródło: Instagram
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1948, kończy 77 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1974, kończy 51 lat