Skorpion po raz pierwszy na zdjęciach ze Spider-Mana 4. Ogromne zaskoczenie z rolą złoczyńcy

Prace na planie filmu Spider-Man 4 trwają w najlepsze. Do sieci właśnie trafiły nowe zdjęcia dokumentujące proces powstawania kolejnych scen w angielskim mieście Basingstoke. Po raz pierwszy możemy na nich zobaczyć Maca Gargana aka Skorpiona, w którego ponownie wcieli się znany m.in. z Breaking Bad Michael Mando. Nie jest wykluczone, że jego postać odegra w produkcji zaskakującą rolę.

Kontekst sekwencji, w której widzimy antagonistę, nie jest do końca jasny. Spekuluje się, że Gargan może być transportowany należącym do Departamentu Kontroli Szkód helikopterem bądź, co prawdopodobniejsze, ucieka z więzienia - tego samego, w którego ścianę wbił się czołg. Spójrzcie sami (na nowych fotografiach zobaczycie też wracającego do pełni sił Toma Hollanda):

W sieci jednocześnie pojawiły się rewelacje uznawanego za sprawdzone źródło scoopera Daniela Richtmana, który twierdzi, że Skorpion w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma "ogromną rolę" - nie podano żadnych innych szczegółów jego występu. To właśnie na tej podstawie powstały spekulacje, że Mac Gargan może być głównym złoczyńcą przyszłorocznej produkcji. Warto zauważyć, że Mando w swoich mediach społecznościowych sugerował nawet przemianę Skorpiona w Venoma (w komiksach postać ta była trzecim z kolei nosicielem symbionta).

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień ma zadebiutować w kinach 31 lipca przyszłego roku.