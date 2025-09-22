Prace nad Spider-Manem 4 wstrzymane. Wypadek Toma Hollanda - aktor trafił do szpitala

Marvel/Sony/The Direct

Jak raportuje serwis Variety, Tom Holland w piątek miał doznać lekkiego wstrząśnienia mózgu na planie filmu Spider-Man 4 - informacje o tym zdarzeniu trafiły jednak do sieci dopiero teraz. Marvel i Sony zadecydowały o wstrzymaniu prac nad produkcją; dziś ma odbyć się specjalne spotkanie, w trakcie którego zostanie opracowany plan działania na najbliższe dni.

Okoliczności samego wypadku nie są znane. Według portalu The Sun Holland miał przewrócić się w trakcie wykonywania jednego z popisów kaskaderskich i uderzyć w głowę. Później został przewieziony do szpitala wraz ze znajdującą się w pobliżu całego zajścia dublerką; tych rewelacji nie potwierdza jednak Variety, które stwierdza, że w zdarzeniu "nikt inny nie ucierpiał". Już kilka godzin po wypadku sam aktor wraz z towarzyszącą mu Zendayą rzekomo pojawił się na kolacji charytatywnej, z której jednak szybko wyszedł.

Wszystkie poważne źródła określają uraz Hollanda jako "łagodny" - nawet jego ojciec, Dominic, potwierdził, że syn doznał kontuzji, która wykluczy go z prac na planie na kilka dni.

Najprawdopodobniej jeszcze dziś pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Film Spider-Man: Całkiem nowy dzień trafi do kin 31 lipca przyszłego roku.