Spider-Man 4 poruszy kwestię zaklęcia Doktora Strange'a. Zostanie ono złamane?

Alex Perez z Cosmic Circus to osoba, której doniesienia wielokrotnie się potwierdzały. Opublikował kilka nowych szczegółów Spider-Mana 4, które mogą nam pokazać, z czym będziemy mieć do czynienia. Opublikował artykuł, w którym odpowiada na różne pytania Internautów na temat widowiska Marvela.

Spider-Man 4 - szczegóły

Przede wszystkim odniósł się do dywagacji, czy będzie to epicka historia z Pajączkami związana z multiwersum jak w filmie Bez drogi do domu, czy opowieść z mniejszą stawką na poziomie miasta. Twierdzi on, że oba podejścia jak najbardziej będą tutaj połączone, więc fabuła będzie mieć związek z multiwersum, a stawka nadal będzie lokalna. Nie zostało to potwierdzone, ale padły sugestie obecności innych Pajączków.

Według jego wiedzy to nie jest jeszcze etap rozwoju historii Spider-Mana, w którym miałby pojawić się Harry Osborn. Ta postać nie jest na razie planowana. Pamiętamy z poprzednich wersji przygód Pajączka, że był to ważny bohater w życiu Petera Parkera.

Co z zaklęciem Doktora Strange'a z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu? Według źródeł Alexa ta kwestia będzie odgrywać istotną rolę w Spider-Manie 4. Dodaje, że zaklęcie w tej części ma zostać również złamane, więc najwyraźniej świat znów dowie się o istnieniu Petera Parkera. Nie wiadomo jednak, jakie będą okoliczności fabularne i czy to oznacza obecność Doktora Strange'a. Potwierdził też, że Zendaya będzie mieć większą rolę, bo nigdy by nie zgodziła się na cameo.

Na koniec oznajmił, że Spider-Man będzie jedną z najważniejszych postaci w Avengers: Doomsday. Za kamerą filmu stanie Destin Daniel Cretton.