Ikoniczna poza z komiksów na nowym zdjęciu z planu Spider-Mana 4. Niedługo zawalczy ze złoczyńcami
Według nowych doniesień plan zdjęciowy Spider-Mana 4 ma się niedługo przenieść, a ekipa skupi się na nakręceniu scen walki pomiędzy Ścianołazem, a jego złoczyńcami. Przedtem spójrzcie tylko na tą ikoniczną pozę wyjętą wprost z kart komiksów.
Według nowych doniesień plan zdjęciowy Spider-Mana 4 ma się niedługo przenieść, a ekipa skupi się na nakręceniu scen walki pomiędzy Ścianołazem, a jego złoczyńcami. Przedtem spójrzcie tylko na tą ikoniczną pozę wyjętą wprost z kart komiksów.
Jakiś czas temu w sieci pojawił się wyciek harmonogramu planu nowego Spider-Mana. Wedle niego niebawem planowano kręcić scenę walki pomiędzy Pajączkiem a Skorpionem, którego zagra Michael Mando. Sam aktor opublikował niedługo później zdjęcia w częściowej charakteryzacji, co tylko wzbudziło więcej spekulacji. Teraz nowe doniesienia sugerują, że wyciek mógł być prawdziwy.
Zdaniem Daniela Richtmana, wiarygodnego scoopera z branży, zdjęcia w Glasgow do Spider-Man: Całkiem nowy dzień mają zostać wstrzymane od czwartku, tj. 14 sierpnia 2025 roku. Cała obsada i ekipa rzekomo uda się do Maroka i Włoch, aby tam kontynuować zdjęcia. A co dalej?
Scooper nie zdradził tożsamości owych złoczyńców, ale można założyć, że będzie wśród nich właśnie Skorpion. Poza tym plotki sugerują występ też takich postaci, jak Tarantula, Boomerang, Tombstone czy Ramrod.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - ikoniczna poza z komiksów na planie zdjęciowym!
Fani z całego świata śledzą zdjęcia z planu Spider-Man: Całkiem nowy dzień i nie mogą wyjść z podziwu w sprawie tego, jak dobrze i wiernie komiksom prezentuje się nowy strój Toma Hollanda. W sieci zadebiutowały kolejne zdjęcia z planu, na których widzimy Pajączka w ikonicznych pozach wyjętych z kart komiksów. Oto nowe urywki:
