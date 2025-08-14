Reklama
Ikoniczna poza z komiksów na nowym zdjęciu z planu Spider-Mana 4. Niedługo zawalczy ze złoczyńcami

Według nowych doniesień plan zdjęciowy Spider-Mana 4 ma się niedługo przenieść, a ekipa skupi się na nakręceniu scen walki pomiędzy Ścianołazem, a jego złoczyńcami. Przedtem spójrzcie tylko na tą ikoniczną pozę wyjętą wprost z kart komiksów.
Według nowych doniesień plan zdjęciowy Spider-Mana 4 ma się niedługo przenieść, a ekipa skupi się na nakręceniu scen walki pomiędzy Ścianołazem, a jego złoczyńcami. Przedtem spójrzcie tylko na tą ikoniczną pozę wyjętą wprost z kart komiksów.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Spider-Man 4 zdjęcia z planu złoczyńcy
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Spider-Man 4 zdjęcia z planu złoczyńcy
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spiderman No way home foto. materiał prasowy
Jakiś czas temu w sieci pojawił się wyciek harmonogramu planu nowego Spider-Mana. Wedle niego niebawem planowano kręcić scenę walki pomiędzy Pajączkiem a Skorpionem, którego zagra Michael Mando. Sam aktor opublikował niedługo później zdjęcia w częściowej charakteryzacji, co tylko wzbudziło więcej spekulacji. Teraz nowe doniesienia sugerują, że wyciek mógł być prawdziwy.

Lista postaci Avengers: Doomsday się wydłuża. Gwiazdy Marvela w obsadzie, Loki z "drużyną"

Zdaniem Daniela Richtmana, wiarygodnego scoopera z branży, zdjęcia w Glasgow do Spider-Man: Całkiem nowy dzień mają zostać wstrzymane od czwartku, tj. 14 sierpnia 2025 roku. Cała obsada i ekipa rzekomo uda się do Maroka i Włoch, aby tam kontynuować zdjęcia. A co dalej?

Pomimo poprzednich informacji dowiedziałem się, że zdjęcia w Glasgow zostaną na razie zakończone po tym czwartku. Przenoszą się do innych lokalizacji, żeby tam kręcić. W nadchodzących tygodniach nakręcą sceny walki Spider-Mana z różnymi złoczyńcami.

Scooper nie zdradził tożsamości owych złoczyńców, ale można założyć, że będzie wśród nich właśnie Skorpion. Poza tym plotki sugerują występ też takich postaci, jak Tarantula, Boomerang, Tombstone czy Ramrod. 

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - ikoniczna poza z komiksów na planie zdjęciowym!

Fani z całego świata śledzą zdjęcia z planu Spider-Man: Całkiem nowy dzień i nie mogą wyjść z podziwu w sprawie tego, jak dobrze i wiernie komiksom prezentuje się nowy strój Toma Hollanda. W sieci zadebiutowały kolejne zdjęcia z planu, na których widzimy Pajączka w ikonicznych pozach wyjętych z kart komiksów. Oto nowe urywki:

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - kolejne zdjęcia z planu

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - kolejne zdjęcia z planu
Źródło: fot. X (@dror_nahum)
Ranking największych wrogów Spider-Mana

Źródło: comicbookmovie.com

2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy
