Spider-Man 4 - ujawniono złoczyńcę? To potężna postać i znamy aktorkę

Informowaliśmy o tym, że prawdopodobnie czarnym charakterem Spider-Mana 4 będzie zmiennokształtna kobieta. Teraz różne, niezwiązane ze sobą źródła twierdzą, że poznały tożsamość tej postaci i wiedzą, kto ją zagra. Potencjalnie ten news może być spoilerowy, jeśli plotki się potwierdzą!

Spider-Man 4 - główny złoczyńca

Według różnych scooperów głównym czarnym charakterem ma być postać z komiksów Marvela znana jako Shathra, a zagra ją Sadie Sink. To o tyle intrygująca informacja, że do tej pory wszelkie plotki o roli aktorki ze Stranger Things nie dotyczyły potencjalnego złoczyńcy.

Kim jest Shathra?

Postać została stworzona w 2002 roku i zadebiutowała w 46. zeszycie komiksu The Amazing Spider-Man autorstwa J. Michaela Straczynskiego i Johna Romity Jr. Została przedstawiona jako totem Spider-Wasp - owadopodobna łowczyni z Planu Astralnego, która chciała zabić Spider-Mana i nakarmić nim swoje młode. Na Ziemi przybrała ludzką formę, by siać chaos w życiu prywatnym Petera Parkera i ujawniła tożsamość Spider-Mana w telewizji.

Ten koncept wydaje się pasować do sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Peter Parker po wydarzeniach ze Spider-Man: Bez drogi do domu. Do tego szef Marvel Studios, Kevin Feige, jest wielkim fanem tej serii komiksowej, co nie jest bez znaczenia.

Ostatnio też ujawniono, że Spider-Man: Całkiem nowy dzień będzie mieszanką historii ze stawką na poziomie miasta, z lekkim powiązaniem z multiwersum. Potencjalnie może to być wymówka dla Sony Pictures, by sprowadzić na kulminację historii Pająków Tobeya Maguire’a i Andrew Garfielda.

Chwilowo prace na planie zostały wstrzymane na kilka dni, ponieważ Tom Holland doznał lekkiego urazu podczas sceny kaskaderskiej. W sobotę aktor ujawnił, że czuje się już lepiej, więc wkrótce zdjęcia powinny zostać wznowione.

Spider-Man 4 - premiera w 2026 roku w kinach.