Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Spider-Man 4 - ujawniono złoczyńcę? To potężna postać i znamy aktorkę

Wciąż krążą plotki o filmie Spider-Man 4 – zwłaszcza w kontekście złoczyńców, których wymieniono w przeciekach tylu, że już nie wiadomo, co myśleć. Jednak tajemnica dotyczy głównego czarnego charakteru. Nowa informacja może być finałowa.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Disney MCU
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man - Shathra fot. Marvel
Reklama

Informowaliśmy o tym, że prawdopodobnie czarnym charakterem Spider-Mana 4 będzie zmiennokształtna kobieta. Teraz różne, niezwiązane ze sobą źródła twierdzą, że poznały tożsamość tej postaci i wiedzą, kto ją zagra. Potencjalnie ten news może być spoilerowy, jeśli plotki się potwierdzą!

Spider-Man 4 - główny złoczyńca

Według różnych scooperów głównym czarnym charakterem ma być postać z komiksów Marvela znana jako Shathra, a zagra ją Sadie Sink. To o tyle intrygująca informacja, że do tej pory wszelkie plotki o roli aktorki ze Stranger Things nie dotyczyły potencjalnego złoczyńcy.

Kim jest Shathra?

Postać została stworzona w 2002 roku i zadebiutowała w 46. zeszycie komiksu The Amazing Spider-Man autorstwa J. Michaela Straczynskiego i Johna Romity Jr. Została przedstawiona jako totem Spider-Wasp - owadopodobna łowczyni z Planu Astralnego, która chciała zabić Spider-Mana i nakarmić nim swoje młode. Na Ziemi przybrała ludzką formę, by siać chaos w życiu prywatnym Petera Parkera i ujawniła tożsamość Spider-Mana w telewizji.

nullfot. Marvel

Ten koncept wydaje się pasować do sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Peter Parker po wydarzeniach ze Spider-Man: Bez drogi do domu. Do tego szef Marvel Studios, Kevin Feige, jest wielkim fanem tej serii komiksowej, co nie jest bez znaczenia.

Ostatnio też ujawniono, że Spider-Man: Całkiem nowy dzień będzie mieszanką historii ze stawką na poziomie miasta, z lekkim powiązaniem z multiwersum. Potencjalnie może to być wymówka dla Sony Pictures, by sprowadzić na kulminację historii Pająków Tobeya Maguire’a i Andrew Garfielda.

Chwilowo prace na planie zostały wstrzymane na kilka dni, ponieważ Tom Holland doznał lekkiego urazu podczas sceny kaskaderskiej. W sobotę aktor ujawnił, że czuje się już lepiej, więc wkrótce zdjęcia powinny zostać wznowione.

Spider-Man 4 - premiera w 2026 roku w kinach.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Disney MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Gwiezdne Wojny: Wizje - sezon 3
-

Na te Gwiezdne Wojny czekaliśmy! Zwiastun 3. sezonu pełen nowatorskich pomysłów fabularnych!

2 Doktor Doom
-
Plotka

Avengers: Doomsday – sprzeczne doniesienia o scenariuszu. Jak jest naprawdę?

3 Lucyfer
-

Najlepsze zakończone seriale fantasy - nie możecie ich przegapić! To tytuły warte uwagi

4 Piraci z Karaibów: Na krańcu świata
-

Piraci z Karaibów 6 - Keira Knightley komentuje plotki. Czy coś wie?

5 Franz Kafka
-

Franz Kafka na festiwalu w Gdyni. Czy polski kandydat do Oscara jest dobry?

6 Ministranci
-

Ministranci Piotra Domalewskiego triumfują w Gdyni 2025! Jury i publiczność zgodni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s38e01

48 Hours Mystery

s2025e22

Miejsce zbrodni

s09e05

Selviytyjät Suomi

s2025e75

s14e04
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Północ Południe

22

wrz

Film

Północ Południe
To się nie dzieje

22

wrz

Film

To się nie dzieje
Zaprawdę Hitler umarł

22

wrz

Film

Zaprawdę Hitler umarł
Marathon

23

wrz

Gra

Marathon
W głębinie

23

wrz

Książka

W głębinie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Naomi Watts
Naomi Watts

ur. 1968, kończy 57 lat

Mira Sorvino
Mira Sorvino

ur. 1967, kończy 58 lat

Hilary Duff
Hilary Duff

ur. 1987, kończy 38 lat

Katarzyna Bujakiewicz
Katarzyna Bujakiewicz

ur. 1972, kończy 53 lat

Keir Gilchrist
Keir Gilchrist

ur. 1992, kończy 33 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

M jak miłość: czy Franka umrze? Co wydarzy się w odcinku 1877?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV