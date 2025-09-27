Spider-Man 4 - kto w końcu jest złoczyńcą? Doniesienia zaskakują

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dziennikarz John Rocha donosi, że niedawno odbyła się prezentacja materiałów z filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień dla osób z Disneya. W ramach współpracy Marvel Studios z Sony Pictures Disney jest w to siłą rzeczy zaangażowany. Według jego źródeł głównym czarnym charakterem ma być zmiennokształtna kobieta. Postać została już obsadzona, ale Rocha nie chce zdradzać tożsamości aktorki. Zaznacza, że może to sugerować komiksowego Kameleona, który przewijał się w plotkach, choć nie jest pewny, czy chodzi właśnie o tę postać.

Spider-Man 4 - z kim walczy Pajączek?

Dodaje też, że mimo tego Spider-Man w filmie będzie musiał stoczyć wiele walk z Hulkiem i Punisherem. Potwierdza to wcześniejsze doniesienia: Tombstone i Scorpion nie są głównymi złoczyńcami, a jedynie postaciami pobocznymi. Jeszcze mniejszą rolę odegra czarny charakter zwany Bumerang.

Co ciekawe, mroczny i realistyczny ton produkcji zostanie wzmocniony przez osobiste problemy Petera Parkera. MJ będzie miała nowego chłopaka, co negatywnie wpłynie na stan psychiczny Spider-Mana.

Na razie są to niepotwierdzone plotki, których nikt nie zdementował. Czekamy na kolejne informacje o filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

Spider-Man 4 - plotki o złoczyńcach

