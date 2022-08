Spider-Man: Across the Spider-Verse - Spider-Punk na pierwszej grafice

Marvel

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), opowie dalszą historię przygód drużyny Spider-Manów ze Spider-Man Uniwersum. W nowym animowanym filmie powrócą Miles Morales, Spider-Gwen i Peter B. Parker. Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Głównym czarnym charakterem ma być Johnathon Ohnn, znany również jako Spot. Reżyserzy filmu Phil Lord i Chris Miller wyjawili, że Spider-Man Uniwersum 2 będzie rozgrywać się w 6 uniwersach i pojawi się aż 240 postaci.

Kolejny unikalny wariant postaci Spider-Mana pojawił się na nowych materiałach promujących widowisko Spider-Man: Across the Spider-Verse. Wcześniej mieliśmy plakat z Milesem Moralesem i Spider-Manem 2099, natomiast teraz możemy zobaczyć, jak prezentował się będzie Spider-Punk. Zobaczcie:

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Spider-Punk

Kim jest Spider-Punk?

Spider-Punk, aka Hobart Brown wprowadzony został jako bezdomny nastolatek na Ziemi-138, na której Norman Osborn jest prezydentem. Brown zyskał swoje moce od pająka, który napromieniował się dzięki wyrzucaniu toksycznych odpadów przez Osborna. Wariant tej postaci nie jest szczególnie znany, ale jego popularność wzrosła, gdy w grze Marvel's Spider-Man pojawił się jego kostium jako jedna z wielu dostępnych opcji.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - premiera filmu 2 czerwca 2023 roku.