Spider-Man: Bez drogi do domu - Andrew Garfield komentuje wyciek zdjęcia z nim w stroju Pajączka

Pod koniec sierpnia zadebiutował w sieci zwiastun superprodukcji Spider-Man: Bez drogi do domu. W nim widzowie zobaczyli Doktora Octopusa, w którego wciela się Alfred Molina. Znalazły się też nawiązania do innych złoczyńców ze wszystkich dotychczasowych filmów o Spider-Manie, jak Green Goblin czy Sandman. Fani spodziewają się więc, że faktycznie w produkcji zobaczymy poprzednich odtwórców ról Spider-Mana: Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda.

Ostatnio do sieci trafiła fotografia Garfielda w jego wersji stroju Spider-Mana, którą mało kto uznawał, że jest autentyczna do czasu, gdy Sony Pictures nie zaczęło na Twitterze rościć prawa do zdjęcia. Aktor został zapytany o zdjęcie podczas programu The Tonight Show. Początkowo nie był chętny do udzielania odpowiedzi na pytanie prowadzącego, Jimmy'ego Fallona, ale wreszcie przyznał, że słyszał o zdjęciu i dodał, że to tylko fotomontaż. Powiedział też, że stawia się w roli fana i jest podekscytowany filmem, ale zaprzeczył, jakoby miał w nim wziąć udział. Nagranie z rozmową możecie zobaczyć poniżej: