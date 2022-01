Spider-Man: Bez drogi do domu w topie najbardziej dochodowych filmów w historii [BOX OFFICE]

fot. materiały prasowe

Kina w Ameryce Północnej powoli się odbudowują. Według danych podsumowujących 2021 roku zanotowano łączne wpływy 4,55 miliarda dolarów. Jest to wynik o 100% lepszy niż w 2020 roku, w którym ta kwota wyniosła 2,28 miliarda dolarów. Jednakże do wyników sprzed pandemii brakuje jeszcze bardzo dużo. W 2019 roku łączne przychody wyniosły 11,3 miliarda dolarów. Eksperci wskazują, że odbudowa idzie wolniej, niż przewidywano, a bez wyników filmu Spider-Man: Bez drogi do domu te wzrosty nie byłyby tak znaczące.

Spider-Man: Bez drogi do domu zanotował w Ameryce Północnej zaledwie 38% spadek frekwencji. Dzięki temu w weekend przełomu 2021 i 2022 zebrał 52,7 mln dolarów. Sumując, na koncie w tym rynku zebrano 610 mln dolarów. Według statystyk na Pajączka sprzedano 50 mln biletów. Dla porównania na film Matrix Zmartwychwstania ta liczba to zaledwie 2,6 mln biletów (5 dni różnicy w kwestii dat premier). Na świecie Pajączek zbiera 78,3 mln dolarów z 61 krajów. Łącznie zebrano 759 mln dolarów bez Chin, co jest wynikiem bardzo imponującym. Sumując wpływy, na koncie zebrano 1 mld 370 mln dolarów. Oznacza to, że Spider-Man: Bez drogi do domu jest 12. najbardziej dochodowym filmem w historii kina.

Sing 2 notuje niski spadek w wysokości 12%, co przełożyło się na 19,6 mln dolarów z weekendu. Razem na rynku amerykańskim ma 79,6 mln dolarów. Na świecie natomiast notuje spadek w wysokości zaledwie 2%, co pokazuje fantastyczne zainteresowanie filmem. Tutaj zbiera 17,2 mln dolarów (razem ma 54,9 mln dolarów). Sumując, na koncie 144,6 mln dolarów.

Matrix Zmartwychwstania jako jedna z większych nowości poprzedniego weekendu notuje na rynku amerykańskim spadek w wysokości aż 64%. Trudno powiedzieć, czy ma na to wpływ brak zainteresowania, dostępność w VOD czy przeciętne recenzje widzów. W weekend zbiera 3,825 mln dolarów (razem ma 30,9 mln dolarów). Na świecie spadek wyniósł 52%, co przełożyło się na 13,7 mln dolarów z 76 krajów (łącznie 75,1 mln dolarów). Sumując, na koncie 106 mln dolarów przy budżecie 150 mln dolarów.

