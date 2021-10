Spider-Man: Bez drogi do domu - Doktor Octopus powiązany z Iron Manem? Teoria fanów

Sony

Na nowych zdjęciach widzimy związek Doktora Octopusa z Iron Manem? Na łamach magazynu Empire, zamieszczono zdjęcie przeciwnika Spider-Mana, chwytającego go swoimi mackami. Postać grana przez Alfreda Molinę ma jednak według fanów nieco inne macki od tych, których używał w swoim filmie z 2004 roku. Widać to także na nowych zdjęciach w wysokiej rozdzielczości, które możecie zobaczyć w galerii poniżej (cztery pierwsze zdjęcia). Teoria dotyczy żółtych i czerwonych elementów, które można dostrzec na jego broni, co miałoby nawiązywać do zbroi Iron Mana. Czy mamy do czynienia z podrasowanymi mackami przy pomocy technologii Starka? Być może oba uniwersa przemieszały się na więcej sposobów, dzięki czemu Doktor Octopus mógł stworzyć nowe macki korzystając z technologii Starka.

Wracając do zdjęcia z Octopusem trzymającym swoimi mackami Spider-Mana, mamy komentarz Toma Hollanda, który w swoim opisie na Instagramie zdradził, że nie użyto do tej sceny CGI. To nawiązanie do sposobu kręcenia macek Octopusa w filmie z 2004 roku, kiedy to przebrani w zielone stroje animatorzy poruszali każdą macką z osobna. Zobaczcie:

Spider-Man: Bez drogi do domu

Mamy też wypowiedź Benedicta Cumberbatcha, który odegra istotną rolę w nadchodzącym filmie o Pajączku. Zdaniem aktora, Doktor Strange wypełnia w pewnym sensie rolę mentora dla Spider-Mana po odejściu Tony'ego Starka.

Ze względu na to, jak bardzo jest doświadczonym superbohaterem, jest to raczej dziwna dynamika między nimi i zmienia się w coś znacznie bardziej rodzicielskiego i wychowawczego. A potem znów się zmienia.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w grudniu 2021 roku.