Spider-Man: Bez drogi do domu - film będzie przygnębiający? Tom Holland zapowiada

fot. Disney

Tom Holland zaskakuje, bo w rozmowie z Total Film zapowiada, że Spider-Man: Bez drogi do domu nie jest lekkim i wesołym filmem. Twierdzi, że przygotowana historia jest smutna i mroczna, ma mieć emocjonalny wpływ na widzów. Mamy zobaczyć, jak postacie, które kochamy będą cierpieć przechodząc przez coś, czego nigdy byśmy im nie życzyli.

To też będzie mieć wpływ na podejście Petera Parkera do sprawy.

- Peter Parker to ktoś, kto zawsze jest bardzo pozytywny. Jego podejście jest proste: mogę to naprawić, mogę to zrobić. W filmie czuje on, że ma godnego przeciwnika, więc nie wie, co zrobić. To naprawdę fajny aspekt tej postaci, którego wcześniej nie widziałem.

Tom Holland twierdzi, że nie widział jeszcze całego montażu, ale widział fragmenty. Twierdzi, że to najlepsze, co do tej pory zrobili. Dodając dumnie, że to najlepszy film o Spider-Manie w historii.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w grudniu 2021 roku. Jeszcze przed dostaniemy finałowy zwiastun, ale data jego publikacji nie jest znana.

