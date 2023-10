Spider Man: Bez drogi do domu – jeszcze jeden złoczyńca miał pojawić się w filmie. Sony zablokowało plany Marvela

fot. Columbia Pictures // Marvel Studios

Reklama

W Spider-Man: Bez drogi do domu powróciło wielu złoczyńców znanych z poprzednich filmów o Pajączku. Jednak do Doktora Octopusa, Zielonego Goblina, czy Electro miał dołączyć jeszcze jeden popularny antagonista znany z kart komiksów. W książce MCU: The Reign of Marvel Studios potwierdzono, że scenarzyści Chris McKenna i Erik Sommers, chcieli wykorzystać w filmie Kravena Łowcę.

Scenarzyści Spider Man: Bez drogi do domu chcieli wykorzystać w filmie Kravena

Sony już wtedy planowało rozszerzyć swoje uniwersum o solowy film poświęcony temu antagoniście. Odpowiedzieli więc scenarzystom Spider Man: Bez drogi do domu, że ta postać jest niedostępna, dopóki nie pojawi się we własnej produkcji.

To nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o planach na wykorzystanie Kravena Łowcy w filmie o Spider-Manie. Jeszcze w 2021 roku Tom Holland przyznał, że reżyser Jon Watts chciał zaangażować go w produkcję o Kravenie, na wypadek, gdyby finałowa odsłona trylogii Spider-Mana miała się nie wydarzyć.

Kraven Łowca - data premiery filmu

Kraven Łowca w przyszłym roku zadebiutuje we własnym filmie. Premierę początkowo planowano na ten rok, ale latem przesunięto kinowy debiut na 30 sierpnia 2024 roku.