Spider-Man: Bez drogi do domu – Mysterio miał zabić [SPOILER]. Scenorysy pokazują pomysł

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

W filmie Spider-Man: Bez drogi do domu mieliśmy okazję zobaczyć naprawdę wielu złoczyńców. W produkcji pojawili się bowiem między innymi Zielony Goblin, Sandman, Doktor Octopus czy Electro, ale okazuje się, że na pewnym etapie planowano również powrót Mysterio. Co więcej, antagonista znany z poprzedniej części filmowej serii o Pajączku, miał zabić ciocię May.

Wiemy to dzięki scenorysom, które w sieci zamieścił Phil Langone. Artysta ukazał na nich starcie Spider-Mana i Mysterio, a bohater miał wpaść w szał po śmierci swojej cioci. Langone we wpisie na Instagramie wspomniał, że chciał w ten sposób pokazać prawdziwą siłę Spider-Mana. Jego zdaniem jest to bowiem jeden z najpotężniejszych herosów Marvela, ale nigdy nie pokazał pełni swojego potencjału z uwagi na to, że nie chciał nikogo zabić. Tu zaś mieliśmy zobaczyć go w "trybie berserka" i obserwować, jak bezlitośnie okłada złoczyńcę pięściami.

Spider-Man: Bez drogi do domu - scenorysy

Langone dodał, że ostatecznie nie ukończył nawet całego scenorysu, ale był to pomysł, nad którym praca sprawiła mu sporo frajdy.