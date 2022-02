Spider-Man: Bez drogi do domu bije rekord Avatara w amerykańskim box office

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Bez drogi do domu w amerykańskim box office osiągnął już 760,9 mln dolarów. Oznacza to, że wchodzi do TOP 3 najbardziej dochodowych filmów w historii rynku w Ameryce Północnej. Tym samym zrzuca z podium Avatara, który ma na koncie 760,5 mln dolarów. Jest to imponujący wyczyn, bo jak na razie to jedyny film czasów pandemii, który sprzedał się tak, jak przed jej wybuchem.

Spider-Man: Bez drogi do domu - wyniki box office

Nie zanosi się jednak, by miał wejść wyżej na rynku amerykańskim, bo brakuje sporej kwoty, a wpływy z Pajączka są już coraz mniejsze. Drugie miejsce to Avengers: Koniec gry z wynikiem 858 mln dolarów, a pierwsze to Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy z kwotą 936 mln dolarów.

Poza Ameryką Północną nasz Pajączek ma 1 mld 47 mln dolarów. Nadal wszyscy są tym wynikiem zachwyceni, bo wydawał się do 2019 roku on nierealny bez udziału rynku chińskiego. Sumując, na koncie 1 mld 807,9 mln dolarów.

Jednocześnie do sieci trafiło nowe zdjęcie z planu z wszystkimi Pajączkami. Na nim widzimy Tobeya Maguire'a, Andrew Garfielda i Toma Hollanda w towarzystwie swoich dublerów.

https://twitter.com/Spider_Leaks/status/1493698330580459522

Data premiery filmu na VOD nie jest znana. Wiemy jedynie, że trafi on do platformy HBO Max w Polsce.

