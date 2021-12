Spider-Man: Bez drogi do domu - czy są sceny po napisach? Spoilerowe szczegóły

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Spider-Man: Bez drogi do domu wprowadza widzów w świat multiwersum i jak większość filmów Marvel Studios, zawiera dwie sceny po napisach. Film trafił już do kin, więc ich szczegóły nie mają już przed nami tajemnic. Uwaga! Poniżej znajdują się spoilery.

W scenie po napisach filmu Venom 2: Carnage, Eddie Brock razem ze swoim przyjacielem przenieśli się do innego uniwersum. W pierwszej scenie po napisach nowego Spider-Mana widzimy kontynuację tego zdarzenia. Eddie siedzi w Meksyku i wypytuje barmana o informacje związane z uniwersum Avengers. Padają pytania o Tony'ego Starka, Hulka i Thanosa. Oczywiście także o Spider-Mana i Eddie wraz z Venomem zastanawiają się nad odwiedzinami chłopaka, ale niedługo potem znikają i prawdopodobnie powracają do swojego uniwersum. Kamera zjeżdża jednak na blat stołu i widzimy, że pozostał fragment symbionta, który porusza się na chwilę przed zakończeniem sceny. Wygląda zatem na to, że nie ma już Toma Hardy'ego w MCU, ale coś po sobie pozostawił.

Druga scena jest nietypowa, bo mamy do czynienia z teaserem Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa. Widzimy w nim nie tylko Wandę, ale także nową postać graną przez Xochitl Gomez, nazywaną w komiksach America Chavez. Powraca też Baron Mordo i mówi do Stephena, że to on jest największym zagrożeniem dla wszechświata i niedługo potem kamera pokazuje nam Doktora Strange'a Supreme, znanego z animacji What If... ?. Nie wiadomo na ten moment, kiedy wideo trafi oficjalnie do sieci.

