Spider-Man: Bez drogi do domu - Sinister Six pojawi się w filmie? To zdjęcie intryguje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Sony Pictures Entertainment/Marvel

Spider-Man: Bez drogi do domu to oczekiwane przez wielu fanów widowisko MCU, w którym tytułowy bohater ma spotkać się z multiwersum, które zostało wprowadzone do Kinowego Uniwersum Marvela. W produkcji zobaczymy między innymi Doktora Octopusa w wykonaniu Alfreda Moliny, którego znamy z filmu Spider-Man 2 oraz Elektro w kreacji Jamiego Foxxa, który powtórzy swoją rolę z widowiska Niesamowity Spider-Man 2. Wygląda jednak na to, że w filmie może pojawić się grupa złoczyńców, Sinister Six, w pełnej krasie.

W sieci pojawiło się zdjęcie, które ma przedstawiać kadr z produkcji bez nałożenia efektów specjalnych. Znajdują się na nim czterej członkowie Sinister Six - Jaszczur, Sandman, Octopus i Elektro, którzy znajdują się więzieniu, podobno stworzonym przez Doktora Strange'a. Oczywiście to zdjęcie może być tylko fałszywką, jednak podobno osoby, które je udostępniają na Twitterze są banowane, zatem może w nim być ziarno prawdy. Zobaczcie je poniżej, zanim usuną.

https://twitter.com/JooGuil51628781/status/1440447500335288320

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera filmu w polskich kinach została zaplanowana na 17 grudnia.