Spider-Man: Bez drogi do domu - decyzje Petera zaszokują fanów. Tom Holland zapowiada

fot. materiały prasowe

Tom Holland w rozmowie z CBR zapowiada, że Peter Parker oraz inni bohaterowie filmu Spider-Man: Bez drogi do domu będą zmagali się z presją i prześladowaniem. Mamy zobaczyć w filmie rzeczy, których jeszcze w ekranowych przygodach Pajączka nie było. Według Toma Hollanda wydarzy się coś, co zaszokuje fanów.

Szok dla fanów Spider-Mana

- Zobaczymy też skłonność Petera do bycia złym. W filmie wydarzy się coś, co według mnie zaszokuje fanów. Jest to dla mnie ekscytujące i świetnie było pokazać to na ekranie.

Nie wiadomo do końca, do czego odnosi się aktor. Na ten temat nie ma żadnych przecieków.

Kraven w Spider-Manie?

Tom Holland zdradził, że przez długi czas był plan, aby w filmie pokazać Kravena Łowcę, czyli znanego przeciwnika Pajączka z komiksów. W jakimś stopniu, zanim wymyślili Bez drogi do domu, był pomysł, aby ta historia była związana z tym złoczyńcą. Wiemy, że postać została już obsadzona, bo w planach jest solowy film. Gra go Aaron Taylor-Johnson.

Spider-Man: Bez drogi do domu - spoty

Nowe materiały wideo pokazują inny montaż i kilka nowych scen. Tym razem jednak mogą one sugerować spoilery, więc czujcie się ostrzeżeni.

Jest też wideo o złoczyńcach.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 grudnia 2021 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze