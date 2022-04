Spider-Man: Bez drogi do domu - Venom mógł być wcześniej w filmie. Scenarzysta komentuje

fot. materiały prasowe

Współscenarzysta filmu Spider-Man: Bez drogi do domu Chris McKenna w rozmowie z DigitalSpy potwierdził plotki o tym, że Venom mógł pojawić się wcześniej niż dopiero w scenie po napisach. W niej też widzieliśmy, że utkwił on w barze i nie miał związku z opowiadaną historią..

Spider-Man: Bez drogi do domu - plan na Venoma

Scenarzysta przyznaje, że podczas pracy mogli rozważać wiele pomysłów. Najpierw chcieli go użyć w finałowej walce, w której trochę popsuto Statuę Wolności. Innym pomysłem było, aby utknął w tunelu Lincolna, czyli tunelu drogowym pod rzeką Hudson. Tutaj rodzi się spekulacja, że być może pierwsze starcie z doktorem Octopusem tak miałoby mieć miejsce. Niestety scenarzysta nie wyjawił, dlaczego ostatecznie rola Venoma została tak bardzo ograniczona.

Ostatecznie wygląda na to, że Venom został wykorzystany tylko po to, by pozostawić po sobie część symbionta. Widzieliśmy to w scenie po napisach, co sugeruje, że MCU może będzie mieć własnego Venoma. Wiemy, że Spider-Man 4 powstanie i to jest tak naprawdę jedyna sugestia fabularna, jaką do tej pory pokazano. Nie wiadomo jednak, o czym ten film będzie opowiadać.