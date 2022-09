Spider-Man: Bez drogi do domu wraca na szczyt box office USA. Znów zarabia

fot. Columbia Pictures // Marvel Studios

W USA trwa długi weekend, który kończy się dopiero w poniedziałek 5 września. Z uwagi na to więc są wyniki szacunkowe z 3 dni oraz z 4 dni. Ten weekend co roku jest dość słaby pod kątem wyników i nie inaczej jest tym razem. Do tego w sobotę 3 września zorganizowano dzień kina z tańszymi biletami kosztującymi 3 dolary. Dzięki temu wiele osób przełamało swój strach przed pandemią i kina pękały w szwach.

Wygrywa rozszerzona wersja filmu Spider-Man: Bez drogi do domu z wynikiem 7,6 mln dolarów z czterech dni (6 mln z 3 dni). Dzięki temu ma już łącznie na rynku amerykańskim 812,3 mln dolarów. Na świecie film wszedł tylko do 20 krajów, zbierając 2,6 mln dolarów (łącznie 1 mld 97 mln dolarów). Sumując na koncie 1 mld 908 mln dolarów.

Drugie miejsce po 15 tygodniach ciągłego wyświetlania ma fenomen 2022 roku w kinach, czyli Top Gun: Maverick. Tym razem wynik to 7 mln dolarów z czterech dni (5,5 mln z trzech). Dzięki temu ma już 700,3 mln dolarów z rynku amerykańskiego. Za chwilę pobije on wynik filmu Czarna Pantera i stanie się piątym najbardziej dochodowym filmem w historii na tym rynku. Na świecie również nie zwalnia tempa zbierając 5,8 mln dolarów (łącznie 740,4 mln dolarów). Sumując na koncie 1 mld 441 mln dolarów przy budżecie 170 mln dolarów.

Podium zamyka animacja DC Liga Super-Pets z wynikiem 6,97 mln dolarów z czterech dni (5,45 mln dolarów z trzech). Łącznie zebrano na tym rynku 82,3 mln dolarów. Na świecie zbiera 4,1 mln dolarów (razem 78,7 mln dolarów). Sumując na koncie 159,5 mln dolarów przy budżecie 90 mln dolarów.