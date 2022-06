Spider-Man: Bez drogi do domu - prewizualizacja pokazuje niewykorzystane pomysły z udziałem trzech Pajączków

Sony

Spider-Man: Bez drogi do domu to jedna z popularniejszych produkcji ostatnich lat. Otwiera Kinowe Uniwersum Marvela na koncept multiwersum i pokazuje na ekranie trzy wcielenia Pajączków, znane z trzech różnych serii filmowych o postaci Spider-Mana. W filmie nie brakuje wielu scen z efektami specjalnymi, a teraz do sieci trafiło nagranie przedstawiające prewizualizację dokonaną przez zespół Digital Domain. Matt McClurg, kierownik ds. prewizualizacji we wspomnianej firmie, wypuścił do sieci wideo pokazujące kilka pomysłów na wspólne sceny z postaciami, które ostatecznie nie zostały wykorzystane.

W materiale wideo widzimy oczywiście też sekwencje, które pod podobną postacią znalazły się w widowisku Marvela i Sony. Kilka ujęć pokazuje jednak, że było jeszcze wiele pomysłów na to, jak na ekranie zaprezentować wspólne działania postaci granych przez Toma Hollanda, Andrew Garfielda oraz Tobey'ego Maguire'a. Zobaczcie:

Spider-Man: Bez drogi do domu - zdjęcia z prewizualizacji

Spider-Man: Bez drogi do domu - prewizualizacja

Przypomnijmy, że we wrześniu tego roku, film doczeka się rozszerzonej wersji w kinach w USA i Kanadzie. O innych państwach na razie nie ma informacji.