Spider-Man: Bez drogi do domu - kolejni złoczyńcy potwierdzeni. Pochodzą z filmów sprzed lat!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel

Nowe informacje o filmie Spider-Man: Bez drogi do domu pochodzą z papierowej wersji magazynu Empire. W nim też dziennikarze oficjalnie i otwarcie potwierdzają, że Thomas Haden Church powróci jako Sandman, a Rhys Ifans ponownie zagra Lizarda. Pierwszy powraca do roli, którą grał w Spider-Manie 3 Sama Raimiego, a drugi występował w filmie Niesamowity Spider-Man w reżyserii Marca Webba. Obaj mogą pojawić się dzięki konceptowi multiersum, czyli alternatywnych światów równoległych. Nie wiemy jedynie, czy to dosłownie te same postacie, czy któraś z alternatywnych wersji z równoległych światów.

Nie jest to też zaskoczenie, bo przecieki od miesięcy mówią o ich obecności, a zwiastun wyraźnie sugerował, że oni tam są. Wcześniej potwierdzono Willema Defoe (Zielony Goblin), Alfreda Molinę (Doktora Octopusa) oraz Jamiego Foxxa (Elektro). Mamy więc pięciu członków grupy superłotrów znanej jako Złowieszcza Szóstka? Kim będzie szósty członek? Wiemy, że w świecie Spider-Mana jest Vulture grany przez Michaela Keatona, ale nie ma żadnej wzmianki o jego obecności. Na pewno nie będzie to Venom, który w scenie po napisach solowego filmu został przeniesiony do MCU, bo on nie jest złoczyńcą. W komiksach w grupie był również Mysterio, ale on nie żyje w filmowym uniwersum.

https://twitter.com/spidey3backup/status/1453313738333986818

Thomas Haden Church jako Sandman

Według plotek na ekranie zobaczymy trzech Spider-Manów. Obok Toma Hollanda do swoich ról z alternatywnych światów równoległych powracają Tobey Maguire i Andrew Garfield. Choć oficjalnie nikt tego jeszcze nie potwierdził, najbardziej prestiżowe portale branżowe pisały o ich obecności w oparciu o swoich informatorów. Podobno zostaną ściągnięci do MCU przez zaklęcie Doktora Strange'a tak jak piątka złoczyńców.

Kolejne plotki trafiają do sieci. Podobno w filmie dwa razy usłyszymy słynny cytat ze świata Spider-Mana: Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. To słowa, które zawsze powtarzał wujek Ben, ale nigdy nie padły one w MCU. W filmie mają podobno to powiedzieć ciocia May i jeden z Peterów Parkerów.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w grudniu 2021 roku tylko w kinach.

Spider-Man: Bez drogi do domu - galeria