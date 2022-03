Spider-Man stał się brutalniejszy. Jaki los spotkał Bena Reilly'ego?

Marvel

W Amazing Spider-Man #93 dochodzi do konfrontacji Petera i Bena w salach Beyond Corporation. Początkowo starcie jest bardzo wyrównane, ale ostatecznie Ben Rilley upada z gzymsu i wpada do "basenu" wydzielającego psycho-reaktywną substancję. Peter Parker próbuje uratować swojego klona, ale Ben godzi się ze swoim losem i postanawia oddać los w ręce przeznaczenia.

To jednak nie oznacza, że Marvel porzucił plany wobec Bena. Kilka dni po walce, partnerka bohatera, Janine Godbe znajduje jego wpółprzytomne ciało w ruinach. Następuje przeskok czasowy i po kilku miesiącach widzimy, że Ben żyje, ale nie wszystko jest w porządku. Po krótkiej scenie spoglądania w lustro, Ben nakłada na swoją twarz fioletową maskę z czarnymi i zielonymi elementami. Krzyczy "nie!" i "STOP!", co sugeruje, że stracił nad sobą kontrolę. Wyskakuje przez okno i na następnej planszy widzimy go w nowym kostiumie oraz dowiadujemy się, że jego nowa tożsamość nazywa się "Chasm".

Amazing Spider-Man #93

Przypomina to trochę sytuację z symbiontem i Venomem, ale na razie za wcześnie, abyśmy poznali szczegóły dotyczące nowej tożsamości Bena. Widzimy jednak, że Chasm ma zupełnie inne podejście do bohaterstwa, jest znacznie bardziej brutalny i ponieważ nie ma już wspomnień Petera Parkera, ma problem z oceną czym jest dobro i zło. Zobaczymy w przyszłości, jakie plany na postać mają scenarzyści.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Komiks Amazing Spider-Man #93 już w sklepach w USA.